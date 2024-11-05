Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş

Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) İzmit tesislerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yaptığı açıklamada, " Tüpraş'ta planlı bir tatbikat vardı. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. Şu anda kontrol altında. Kendi içinde bir itfaiye teşkilatı var. Kendileri meseleyi hallettiler. Bize ulaşmış herhangi bir yaralı can kaybı bilgisi yok. Endişe edilecek bir durum yok şeklinde bilgi geldi" denildi.

Patlama haberlerinin ardından saat 13:42 itibarıyla TUPRS hisseleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye gerilerken, 14:03'te BIST tarafında şirketten bir açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı belirtildi.

BIST'in açıklaması şu şekilde:

"Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır."