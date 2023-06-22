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Pastaneler baklavayı kiloya değil, dilimle satmaya başladı! Fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Pastaneler baklavayı kiloya değil, dilimle satmaya başladı! Fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Ekonomi Haberleri

Artan enflasyondan Türk vatandaşlarının en çok tükettiği tatlılardan biri olan baklava da nasibi aldı. İstanbul'un bazı pastanelerinde dilimle satılmaya başlanan baklavanın 21 TL'lik fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim kullanıcı durumu eleştirirken, bazı kullanıcılar ise her şeyin fiyatının arttığını belirterek bu fiyatın normal olduğunu ifade etti.

Kurban bayramı yaklaşırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tartışma yarattı. Bir pastanede çekilen fotoğrafta, Türkiye'de evlere en fazla giren tatlılardan biri olan baklavanın artık dilimle satıldığı görüldü.

DİLİMİ 21 LİRAYA SATILIYOR

Fıstıklı baklavanın bir diliminin 21 TL'ye satıldığı görülürken; bir kısım kullanıcı durumu eleştirdi, bazı kullanıcılar ise her şeyin fiyatının arttığını belirterek bu fiyatın normal olduğunu ifade etti.

Pastaneler baklavayı kiloya değil, dilimle satmaya başladı! Fiyatı sosyal medyanın diline düştü

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:

Pastaneler baklavayı kiloya değil, dilimle satmaya başladı! Fiyatı sosyal medyanın diline düştü

Pastaneler baklavayı kiloya değil, dilimle satmaya başladı! Fiyatı sosyal medyanın diline düştü

Pastaneler baklavayı kiloya değil, dilimle satmaya başladı! Fiyatı sosyal medyanın diline düştü

Pastaneler baklavayı kiloya değil, dilimle satmaya başladı! Fiyatı sosyal medyanın diline düştü

Pastaneler baklavayı kiloya değil, dilimle satmaya başladı! Fiyatı sosyal medyanın diline düştü

Pastaneler baklavayı kiloya değil, dilimle satmaya başladı! Fiyatı sosyal medyanın diline düştü

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

İstanbul Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

masteng aston:

Olsun yag kuyrugu yokya bize ytr.

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