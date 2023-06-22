Pastaneler baklavayı kiloya değil, dilimle satmaya başladı! Fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Artan enflasyondan Türk vatandaşlarının en çok tükettiği tatlılardan biri olan baklava da nasibi aldı. İstanbul'un bazı pastanelerinde dilimle satılmaya başlanan baklavanın 21 TL'lik fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim kullanıcı durumu eleştirirken, bazı kullanıcılar ise her şeyin fiyatının arttığını belirterek bu fiyatın normal olduğunu ifade etti.