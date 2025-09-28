Son dönemde, Park Holding ve Ciner Grubu'na dair yaşanan gelişmeler, iş dünyasında ve kamuoyunda büyük bir merak uyandırmış durumda. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kayyum atama kararı, Turgay Ciner'in sahibi olduğu şirketler için tarihi bir dönüm noktası oldu. Peki, Park Holding kimin, sahibi kim? Park Holding şirketleri neler? Park Holding'e neden kayyum atandı? Detaylar haberimizde...

PARK HOLDİNG KİMİN SAHİBİ?

Park Holding'in sahibi, Türk iş dünyasının önemli isimlerinden Turgay Ciner'dir. 1956 doğumlu olan Turgay Ciner, iş hayatına 1978 yılında atıldı ve hızla yükselerek Ciner Grubu'nun temellerini attı. Ciner, otopark işletmeciliği ile başladığı kariyerinde zamanla medya, enerji ve ticaret gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren büyük bir holding haline geldi.

Park Holding'in adı, Ciner'in Taksim Talimhane'deki otopark işletmeciliğiyle başladığı döneme dayanıyor. Zamanla bu işletmenin yerinde, Habertürk medya binası ve bir otel de dahil olmak üzere birçok önemli projeye imza atıldı. Turgay Ciner'in liderliğinde, Ciner Grubu büyüyerek medya, inşaat, enerji ve çeşitli ticari sektörlerde önemli bir oyuncu haline geldi.

PARK HOLDİNG ŞİRKETLERİ NELER?

Park Holding çatısı altında birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır. Bu şirketler, holdingin ekonomik gücünü oluşturan en önemli unsurlardır. Park Holding'in sahip olduğu başlıca şirketler şunlardır:

Ciner Medya Grubu: Medya sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında tanınan bir grup olan Ciner Medya şirketleri, Habertürk, Show TV, HT Spor gibi önemli medya markalarını bünyesinde barındırmaktadır.

Silopi Elektrik Üretim A.Ş.: Enerji sektöründe faaliyet gösteren bu şirket, Silopi bölgesinde elektrik üretim tesislerine sahip olup, Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkı sağlamaktadır.

AFC İthalat İhracat A.Ş.: Dış ticaret ve ithalat sektörlerinde faaliyet gösteren bu şirket, Park Holding'in uluslararası ticaret ağını genişletmesine olanak sağlamaktadır.

Zeyfa İthalat İhracat A.Ş.: Zeyfa, Park Holding'in bir diğer önemli şirketidir ve ithalat ihracat faaliyetlerini yürütmektedir.

Bunlar sadece Park Holding'in bünyesinde bulunan şirketlerden birkaçıdır. Ciner Grubu, medya, enerji, inşaat ve sanayi gibi geniş bir sektörel yelpazeye sahip şirketler ile Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olmayı başarmıştır.

PARK HOLDİNG'E NEDEN KAYYUM ATANDI?

Park Holding'e kayyum atanmasının arkasında, Türkiye'deki en önemli ticari soruşturmalardan birinin yer aldığı anlaşılmaktadır. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Turgay Ciner'in sahibi olduğu Park Holding A.Ş. ile bağlı şirketlere ilişkin olarak TMSF'yi (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kayyım olarak atadı.

KAYYUM ATAMASINA YOL AÇAN SORUŞTURMA: CAN HOLDİNG DAVASI

Can Holding soruşturması, Turgay Ciner'in bağlı şirketleri için önemli bir dönüm noktası oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ciner Grubu'na ait şirketler ile Can Holding'in yetkilileri arasında suç bağlantıları tespit edilmiştir. Bu soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi suçları kapsıyordu.

CİNER GRUBU'NA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda, TMSF, Ciner Grubu'na ait Park Holding A.Ş., AFC İthalat İhracat A.Ş., Silopi Elektrik Üretim A.Ş. gibi şirketlere kayyum atandı. Bu süreçte, Ciner Grubu'nun yöneticileri hakkında eş zamanlı gözaltı ve arama kararları da verilmiştir.

Turgay Ciner'in üzerine atılı suçlarla ilgili soruşturma devam etmekte olup, halen yurtdışında olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, TMSF'nin şirketler üzerindeki yönetim yetkisini devralmasına sebep olmuştur.

KAYYUM ATAMANIN YASAL DAYANAĞI

TMSF'nin kayyum atama kararı, 2025 yılı itibariyle Türk Ceza Kanunu'nun 133/1 ve CMK 133/4-a-7 maddelerine dayanılarak verilmiştir. Ayrıca, Resmî Gazete'de yayımlanan 7539 sayılı Kanun da bu kayyum atama sürecine hukuki bir zemin sağlamaktadır.