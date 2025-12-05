Paribu, CoinMENA'yı 240 milyon dolara çıkabilecek bir anlaşma ile satın aldı

Haberler

Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin önde gelen kripto varlık platformu CoinMENA'nın çoğunluk hissesini 240 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın alarak, Türkiye'nin en büyük fintech satın almalarından birine imza attı.

Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin önde gelen yerel kripto varlık işlem platformlarından CoinMENA'yı 240 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın aldığını duyurdu.

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin önde gelen yerel kripto varlık işlem platformlarından CoinMENA'yı 240 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın aldı. Platform, CoinMENA'nın çoğunluk hissesinin satın alınmasını kapsayan anlaşmayla Türkiye birleşme ve satın alma tarihinin en büyük fintech satın almalarından birini gerçekleştirdi.

"Paribu'nun büyüme yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor"

Anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Paribu Kurucu ve CEO'su Yasin Oral, "Anlaşma, yalnızca şirketimiz için değil, Türkiye ve MENA kripto varlık ve finans ekosistemi için de dönüm noktası niteliği taşıyor. Şirket olarak, Türkiye'nin finansal teknoloji sektöründeki en büyük, kripto dikeyindeki ilk uluslararası anlaşmasına imza attığımız için gururluyuz. MENA bölgesinin önde gelen kripto varlık platformu CoinMENA, şirketimizin bölgesel genişleme hedefleri için stratejik bir seçim. Paribu'nun teknoloji altyapısını ve CoinMENA'nın bölgesel içgörülerini bir araya getiren bu anlaşma, MENA bölgesindeki milyonlarca kullanıcıya regüle, hızlı ve güvenli finansal hizmetlere erişim sunarak bölgenin dijital varlık ve finans ekosisteminde yeni bir standart oluşturacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
