Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

2024 Aralık'ta faiz indirimlerine start vererek 22 ay sonra ilk kez faizi düşüren Merkez Bankası, Aralık ayında 250 baz puanlık indirimin ardından 2025 Ocak ayında da yine 250 baz puanlık indirimle faizi yüzde 45'e çekmişti.

MERAK EDİLEN SORU TOPLANTIDA GÜNDEME GELDİ

Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantılarda da faiz indirimine devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, merak edilen soru yılın ilk enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yöneltildi.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Karahan katılımcılardan gelen "Faiz indirimleri devam edecek mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Karahan "Faiz kararlarını verirken her zaman olduğu gibi enflasyon gerçekleşmelerine bakıyoruz. Bunları takip ederken de yurtiçi talepte dengelenme, fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz. Tekrar özetlemek gerekirse talep koşulları dezenflasyonist seviyede.

"VERİ ODAKLI GİDİYORUZ"

Talep koşulları ve beklentiler dikkate alındığında indirim için uygun alan olduğunu değerlendirdik ve bunun için de epey bekledik. Burada herhangi bir şekilde oto pilotta değiliz. Toplantıdan toplantıya gidiyoruz. Veri odaklı gidiyoruz. Belli bir alanımız olduğunu değerlendiriyoruz ama ihtiyatlı gitmek burada oldukça değerli.

"ADIMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİŞEBİLİR"

Enflasyon görünümünü bozmayacak, talep koşullarında tekrar bir bozulma olmayacak şekilde hareket edeceğiz. Görünüm bozulması durumunda her türlü seçeneği, adımların büyüklüğünü değiştirmek ya da durmak da dahil olmak üzere değerlendiririz."