Param, Amsterdam'da Money20/20 Europe 2025'e Katılacak

Param, Amsterdam'da Money20/20 Europe 2025'e Katılacak
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Bütünleşik finans hizmetleri sunan Param, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde gerçekleşecek Money20/20 Europe 2025 etkinliğine katılacak. Etkinlik, 10 bin katılımcı ile fintek alanında önemli bir buluşma olacak ve Param, uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

BÜTÜNLEŞİK finans hizmetleri sunan Param, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yarın başlayacak ve 5 Haziran'a kadar sürecek olan Money20/20 Europe 2025'e katılacak.

Dünyanın en prestijli fintek buluşmalarından biri kabul edilen etkinlik, yaklaşık 10 bin katılımcı, 2 binden fazla firma ve yüzlerce konuşmacıyı bir araya getirecek.

Param, grup şirketleri Twisto, ParamTECH, Nebim, ParamNext, Finrota, Kredim ve Univera ile sunduğu bütünleşik finans hizmetlerini küresel pazarlara tanıtmak ve potansiyel iş birlikleri geliştirmek amacıyla bu önemli platformda yer alacak. Bu çerçevede, ekosistemin global oyuncularıyla önemli toplantılar gerçekleştirecek ve standı ziyaret eden misafirleriyle sektörün geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Param Kurucusu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, Money20/20 Europe 2025'e katılımlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Fintek ekosisteminin kalbinin attığı Money20/20 Europe, global oyuncularla iş birliği fırsatlarını değerlendirmek, sektördeki en son trendleri takip etmek ve bütünleşik finans hizmetlerimizi uluslararası arenada anlatmak için eşsiz bir platform. Geçtiğimiz yıl etkinlikte çok verimli görüşmeler yaptık; hemen ardından 2025 katılım hazırlıklarımızı başlattık. Bu kez de güçlü bir şekilde, büyük bir heyecanla Amsterdam'a geliyoruz. Fintek ekosistemindeki öncü konumumuzu pekiştirmeyi ve geleceğe yönelik projelerimizi küresel ölçekte paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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