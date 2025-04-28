Param 2025 İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

BÜTÜNLEŞİK finans hizmetleri sunan Param, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde ParamPOS'un işlem hacmi 91 milyar TL'ye, ParamKart ile gerçekleşen işlem hacminin ise 11 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklanan verilere göre, 2025 in ilk çeyreğinde ParamPOS'un işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 91 milyar TL'ye yükselirken, ParamKart'ın işlem hacmi ise yüzde 65,1 artışla 11 milyar TL oldu.

PARAMPOS İŞLEM HACMİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 91 MİLYAR TL OLDU

Şirketin paylaştığı verilere göre 2025 yılının ilk çeyreğinde ParamPOS'un işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir büyüme göstererek 91 milyar TL'ye ulaştı. ParamPOS aracılığıyla 2025'in ilk çeyreğinde yapılan işlemlerin yüzde 34'ü taksitli, yüzde 66'sı tek çekim olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte ParamPOS ile işlem hacmi en fazla olan ilk 3 sektör; Muhtelif ve Spesiyalite Perakende Satış Dükkanları, Çeşitli Yiyecek Dükkanları, Yemek Yerleri ve Restoranlar olarak sıralanırken bu dönemde ParamPOS üzerinden en çok alışveriş yapılan tarih 21 Mart 2025 olarak kaydedildi.

PARAMKART İLE EN FAZLA HARCAMA YAPILAN SEKTÖRLERDE SERVİS İSTASYONLARI İLK SIRAYI ALDI

Şirketten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılının ilk çeyreğinde ParamKart ile yapılan işlem adedi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 6,2 artışla 16,2 milyon olurken, işlem hacmi ise bir önceki yıla göre yüzde 65,1 artış göstererek 11 milyar TL oldu. ParamKart ile yılın ilk çeyreğinde en fazla harcama yapılan sektörler, tüketicilerin kullanım alışkanlıklarını da ortaya çıkardı. ParamKart ile işlem adedine göre en çok harcamanın yapıldığı sektörler sırasıyla Servis İstasyonları, Bakkallar ve Süpermarketler, Aile Giyim Mağazaları olurken; en çok alışveriş yapılan ilk beş şehir; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli olarak sıralandı. 2025'in ilk çeyreğinde en çok harcama yapılan tarih ise 18 Mart 2025 olarak kaydedildi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 579 TL olan ortalama sepet tutarı yüzde 55 artış göstererek 664 TL oldu."

'2025'E GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'

2025 ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Param Kurucu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, şunları bildirdi:

"2024 yılında ParamPOS ve ParamKart ürünlerimizle rekor büyüme oranları gerçekleştirerek fintek ekosistemindeki öncü konumumuzu pekiştirmiştik. 2025'e de güçlü bir başlangıç yaparak, yılın ilk çeyreğinde ParamPOS ve ParamKart ile bir kez daha önemli oranlarda büyüme kaydettik. Bu başarının gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. ParamPOS'un işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 91 milyar TL'ye yükselirken, ParamKart'ın işlem hacmi ise yüzde 65,1 artışla 11 milyar TL'ye ulaştı. ParamPOS'un başarısının ardındaki en büyük etken, iş ortaklarımıza sunduğumuz müşteri odaklı yaklaşımdır. İş ortaklarımızın hayatını kolaylaştırmak ve en iyi hizmeti sağlamak amacıyla; uygun komisyon oranları, ertesi gün tahsilat, tek panel üzerinden tahsilat yönetimi, tek sözleşme ile 23 bankadan ödeme alma ve 7/24 uzman destek gibi daha birçok avantaj sunuyoruz. ParamKart kullanıcılarımıza ise düzenli kampanyalarla, birçok markada nakit iade fırsatı sunuyor, bütçelerine katkıda bulunuyoruz. Ekip olarak büyük bir enerji ve tutkuyla çalışmaya devam ediyor, sektördeki etkimizi artırıyoruz. Fintek sektöründeki hızlı değişim ve gelişim sürecinde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için yenilikçi çözümler üretmeyi sürdürüyoruz. Bütünleşik finans hizmetlerimizle inovatif ve müşteri odaklı yaklaşımımızı koruyarak, diğer çeyreklerde de yeni rekorlara imza atacağız."