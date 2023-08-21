Papara'da altın alım satım dönemi başladı

Finansal teknoloji şirketi Papara, kullanıcılarına 7/24 altın alım satımı olanağı tanıyan özelliğini tanıttı. Kıymetli Maden Hesabı adı verilen yeni ürünle yakın gelecekte platin ve gümüş alım satımının da yapılabileceği belirtildi.

Papara, kullanıcıların birkaç adımda kıymetli maden alım satımı yapabileceği yeni bir dönem başlattı. Kullanıcılar, altın alım satımı yapabilecekleri Kıymetli Maden Hesaplarını saniyeler içinde açabiliyor. Haftanın her günü, günün her saati altın alım satımını dilerlerse tutar girerek, dilerlerse de gram belirterek gerçekleştirebilen kullanıcılar, gram altın fiyat değişim grafiğini de uygulamadan takip edebiliyor. 0,01 gram altınla dahi yatırımlarına başlayabilen kullanıcılar, piyasa kapalı olsa da düşük makas aralığıyla, düşük alış/satış fiyat farkıyla işlem yapabiliyor.

GOLDTAG ALTYAPISINI KULLANIYOR

Papara'nın kullanıcıları kuyumcuya gitmekten veya banka uygulamalarının karmaşık yapılarından kurtaran bir deneyim sunan altın al/sat özelliği, Hacettepe Teknokent'te faaliyet gösteren Fintag Yazılım Danışmanlık A.Ş. tarafından, MASAK, BDDK ve TCMB gibi kurumlardan görüş alınarak geliştirilen Goldtag'in altyapısını kullanıyor. Papara'da Kıymetli Maden Hesabı açan kullanıcılar adına otomatik olarak Goldtag'de de bir hesap açılıyor.

YAKINDA GÜMÜŞ VE PLATİN ALIM SATIMI DA YAPILABİLECEK

Altın al/sat özelliği, Papara'da kıymetli maden alım satımı döneminin ilk ürünü olarak konumlanıyor. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilerleyen süreçte kullanıcıların altından sonra en kıymetli madenlerden sayılan gümüş ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla talebi artan platinin alım satımını da yapabileceği belirtildi.