Pandemide büyüyen Türk Kozmetik Markası Etiyopya'da

Perakendecilik alanında, dünya devlerini hedefine alan marka son olarak Etiyopya'da büyük bir açılışla Türk bayrağını dalgalandırdı. Addis Ababa'daki bir alışveriş merkezinde yapılan açılış, şehirde sosyal hayatı renklendirdi. Ülkenin ileri gelen siyaset ve iş insanlarının katıldığı açılış Türk markalarının gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mağaza açılan her ülkede markaya yoğun ilgi gösterilmesi, Türk kozmetiğinin kalite konusunda dünyadaki sayılı oyuncular arasına girdiğinin bir göstergesi oluyor.

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