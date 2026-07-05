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Sözleşmeli pancar üreticilerine 2,8 milyar lira avans ödemesi yapıldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözleşmeli pancar üretim döneminde üreticilere toplam 2 milyar 768 milyon lira avans ödemesi yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözleşmeli pancar üretim döneminde üreticilere toplam 2 milyar 768 milyon lira avans ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Toprağa değer katan ve alın teriyle üreten çiftçilerin daima yanında olduklarını belirten Yumaklı, "2026 yılı sözleşmeli pancar üretim döneminde üreticilerimize 1 milyar 780 milyon lira gübre avansı, 988 milyon 70 bin lira çapa avansı olmak üzere toplamda 2 milyar 768 milyon lira avans ödemesi gerçekleştirdik. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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