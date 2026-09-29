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Panama bayraklı MSC Divina kruvaziyeri, Marmaris Limanı'na 3 bin 843 turist getirdi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen Panama bayraklı MSC Divina kruvaziyeri, Marmaris Limanı'na 3 bin 843 turist getirdi. Turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi; bir bölümü Dalyan, Kaunos ve tekne turlarına katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer 3 bin 843 turist getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen, 333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 3 bin 843 yolcu ile 1278 personelin bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni ziyaret etti.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gezen turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katıldı.

Kruvaziyerin bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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