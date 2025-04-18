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Pamuk Lisanslı Depo Kapasitesi 5 Bin Tone Düşürüldü

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Ticaret Bakanlığı, pamuk depolamak için lisanslı depoların kapalı asgari kapasitesini 10 bin tondan 5 bin tona indiren yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. Ayrıca, lisanslı depo işletmeleri için asgari ödenmiş sermaye tutarları da belirlendi.

Pamuk depolanması için kullanılan lisanslı depoların kapalı asgari kapasitesi 5 bin tona indirildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Pamuk Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depo işletmesinin lisansa tabi sahip olması gereken kapalı asgari depo kapasitesi 10 bin tondan 5 bin tona düşürüldü.

Lisanslı depo işletmesinin asgari ödenmiş sermaye tutarı ise 5 bin ile 10 bin ton için 1 milyon lira, 10 bin 1 ile 20 bin ton için ise 1,5 milyon lira olarak belirlendi.

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Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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