Pamuk Hasadı Düşük Fiyatlarla Başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, üreticiler 2025 yılı makinalı pamuk hasadına düşük fiyat nedeniyle buruk başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda makinalı pamuk hasadı yapılan bölgelerde incelemelerde bulundu. Altun, Gaziantep bölgesinin önemli pamuk üretim merkezi olan ve geçmiş yıllarda her yıl 30-35 bin dönüm pamuk ekimi yapılan Araban Ovası'nda bu yıl 15 bin dönüm ekili alanındaki makinalı pamuk hasadının buruk başlandığını söyledi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, pamuğun dünya ekonomisi açısından stratejik öneme sahip bir ürün olduğunu belirterek, "Kuraklığa bağlı susuzluk ve son 4 yıldan beri üretim girdilerinin artışı dikkat çekiyor. Pamuk tarımdan sanayiye, tekstilden ihracata uzanan zincirin temel hammaddesidir. Özellikle, Araban Ovası'nın verimli ve bereketli topraklarıyla pamuk üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir" dedi.

İklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklığın pamuk üretimi üzerindeki etkilerine de değinen Altun, "Son yıllarda yaşanan sıcaklık artışları ve beklenen yağışların gerçekleşmemesi, tarımsal üretimde yeni denge arayışlarını beraberinde getiriyor. Bu nedenle su kaynaklarının korunması, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve iklim şartlarında daha dayanıklı pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi her zamankinden büyük önem taşıyor. Pamuk üretimindeki girdilerin her geçen yıl artarak devam etmesine rağmen, bu yılki pamuk fiyatlarının son 3-4 yıl önceki pamuk fiyatlarıyla aynı olması Arabanlı üreticilerimizi mağdur ediyor. Üreticilerimizin emeğini koruyacak politikaların devamlılığı bu anlamda büyük önem taşıyor. Türkiye'nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım alanlarından Araban Ovası'nda tarım yapılan yaklaşık 250 bin dönüm ekim alanı kapasitesiyle her hasat döneminde ülke, bölge ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanmaktadır. Araban Ovası'ndaki toprakları su ile buluşturmak için Göksu-Araban sulama projesi kapsamında Çetintepe Barajı'nın suyu ile desteklenecek olan Harmancık ve Çat Boğazı Barajlarının hayata geçirilerek sulama sistemleri, teknolojik üretim yöntemleri ve bilimsel temelli planlamalarla hem verimliliği hem de kaliteyi korumak mümkün olacaktır. Pamuk üretimindeki girdi maliyetlerinin artışı ve fiyatların düşüklüğü nedeniyle mağduriyetleri süren Arabanlı Pamuk üreticilerimiz önümüzdeki yıl pamuk üretiminden vazgeçecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP