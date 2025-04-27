Pakistanlı Ticaret Temsilcisi Erzurum'da

Palandöken Ekonomik Forumu (PEF) kapsamında Erzurum'a gelen Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Qurrat-ul-Ain ETSO'ya konuk oldu.

ETSO Başkanı Saim Özakalın ile yapılan görüşmede; Erzurum'un ekonomik yapısı, yatırım fırsatları ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı.

Başkan Özakalın, Qurrat-ul-Ain'e ziyaretleri için teşekkür etti. - ERZURUM