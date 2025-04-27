Pakistanlı Ticaret Temsilcisi Erzurum'da
Palandöken Ekonomik Forumu kapsamında Erzurum'a gelen Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Qurrat-ul-Ain, ETSO Başkanı Saim Özakalın ile şehrin ekonomik yapısı ve yatırım fırsatlarını görüştü.
Palandöken Ekonomik Forumu (PEF) kapsamında Erzurum'a gelen Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Qurrat-ul-Ain ETSO'ya konuk oldu.
ETSO Başkanı Saim Özakalın ile yapılan görüşmede; Erzurum'un ekonomik yapısı, yatırım fırsatları ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı.
Başkan Özakalın, Qurrat-ul-Ain'e ziyaretleri için teşekkür etti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi