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Pakistanlı Ticaret Temsilcisi Erzurum'da

Pakistanlı Ticaret Temsilcisi Erzurum'da
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Palandöken Ekonomik Forumu kapsamında Erzurum'a gelen Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Qurrat-ul-Ain, ETSO Başkanı Saim Özakalın ile şehrin ekonomik yapısı ve yatırım fırsatlarını görüştü.

Palandöken Ekonomik Forumu (PEF) kapsamında Erzurum'a gelen Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Qurrat-ul-Ain ETSO'ya konuk oldu.

ETSO Başkanı Saim Özakalın ile yapılan görüşmede; Erzurum'un ekonomik yapısı, yatırım fırsatları ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı.

Başkan Özakalın, Qurrat-ul-Ain'e ziyaretleri için teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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