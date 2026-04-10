Haberler

Özyeğin Üniversitesi "Beyond Research-Araştırmanın Ötesi"ni yayına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan: - "Beyond Research-Araştırmanın Ötesi yaklaşımıyla, yapıyı araştırma odağında daha da derinleştiriyor, kamuoyu, iş dünyası ve akademi için açık kaynak niteliği taşıyan bilgi platformu sunuyoruz"

Özyeğin Üniversitesi, akademik bilgi üretimini daha derinlikli ve erişilebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla Beyond platformunun araştırma odaklı yeni yayını "Beyond Research-Araştırmanın Ötesi"ni hayata geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi, "Global Etkisi Yüksek Girişimci Araştırma Üniversitesi" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversite, söz konusu çalışmalar doğrultusunda araştırma odaklı yeni yayını "Beyond Research-Araştırmanın Ötesi"ni kullanıma sundu. Platformla üniversite, akademik, bilimsel ve toplumsal üretimi kitlelere ulaştıran iletişim zemini sunmayı hedefliyor. Yeni yayın, yapıyı araştırma odağıyla derinleştirerek, üniversitenin bilgi üretimini daha sistematik ve bütüncül içerik yaklaşımıyla ortaya koyuyor.

Akademisyen görüşlerinden veri temelli analizlere, araştırma projelerinden disiplinler arası işbirliklerine kadar uzanan içerik yapısıyla yayın, üniversitenin araştırma üretimini görünür kılmayı da amaçlıyor. Platform akademi, iş dünyası, medya, sivil toplum ve kamu kurumları arasında bilgi temelli bağ kurarak, araştırma çıktılarının daha geniş etki alanına ulaşmasına katkı sağlıyor.

İlk sayı yayımlandı

Girişimcilik, sürdürülebilirlik, teknoloji, ekonomi ve toplumsal dönüşüm gibi alanlarda akademik birikimi bulunan üniversite, Beyond aracılığıyla farklı bir bakış açısı sunacak. Üniversitenin etki odaklı yaklaşımını ve düşünsel katkı üretme iddiasını yansıtan yeni temas noktası Beyond'un 1 Eylül-31 Aralık 2025 tarihli ilk sayısına ve Beyond Research'e üniversitenin internet adresinden erişilebiliyor.

Beyond, gelecek dönemde düzenli olarak yayımlanarak güncel meseleleri akademik içgörüyle incelemeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, global etkisi yüksek girişimci araştırma üniversitesi olma hedefleri doğrultusunda attıkları somut adımlardan Beyond Research-Araştırmanın Ötesi'ni kamuoyuyla paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bilim temelli çalışmalar, araştırma ekosistemi ve oluşturdukları çok boyutlu etkiyi mensupları ve paydaşlarıyla düzenli paylaşmayı, bilgi akışını daha güçlü ve bütüncül seviyeye taşımayı amaçladıklarını aktaran Tan, "Beyond Research-Araştırmanın Ötesi yaklaşımıyla, yapıyı araştırma odağında daha da derinleştiriyor, kamuoyu, iş dünyası ve akademi için açık kaynak niteliği taşıyan bilgi platformu sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı

Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı

Ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı

Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Barış Akarsu’nun babasından yürek burkan sözler: O varken hayal kuruyordum

Babasından yürek burkan sözler: O varken hayal kuruyordum