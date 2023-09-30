Özhan Market, Uğur Mumcu Mağazasıyla Şube Sayısını 50'ye Çıkardı

Bu sene 60'ıncı yılını kutlayan Özhan Market, Nilüfer ilçesinde açtığı Uğur Mumcu mağazasıyla şube sayısını 50'ye çıkardı. Bursalılar, mağazanın açılışına yoğun ilgi gösterdi ve kampanyalı ürünlerle alışveriş yaptı.

Bu sene 60'ıncı yılını kutlayan Özhan Market nilüfer ilçesinde açtığı Uğur Mumcu mağazasıyla, şube sayısını 50'ye çıkardı.

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, birbirinden kaliteli ürünlerini yeni mağazasında Bursalılarla buluşturuyor. Bu sene 60'ıncı yıl dönümünü kutlayan ve Bursa'nın birçok noktasında faaliyet gösteren Özhan Market, 50'nci şubesini Nilüfer İlçesi 29 Ekim Mahallesi'nde açtı. Açılışa özel kampanyalarla faaliyete geçen Uğur Mumcu mağazasına, Bursa halkı ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Marketi dolduran vatandaşlar, açılışa özel büyük fırsatlar sunan kampanyalı ürünlerle alışveriş sepetlerini doldurdu. Açılış programında konuşan Özhan Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, Uğur Mumcu Mağazasının açılışının kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Özhan Market'in bu yıl 60'ıncı yılını kutladığını hatırlatan Özhan, "Bugün 50'inci şubemizi açtık Müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için tüm çeşitlerimizle hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Bu senenin 60'ıncı yıl dönümleri olması nedeniyle kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özhan, "Özhan Marketler Zinciri, her zaman olduğu gibi, olması gereken noktalarda büyümeye devam edecek. Yeni yatırımlarımız da her geçen gün artmaya devam edecek. En kaliteli ürünleri, müşterilerimize en uygun fiyata sunmaya çalışacağız. E-ticaret sayfamızı yenileyerek müşterilerimize çok daha değişik bir alışveriş deneyimi yaşatacağız." dedi.

Özhan, Uğur Mumcu şubesinde sebze meyveden şarküteri ürünlerine, tuvalet kağıtlarından bakliyata kadar birçok ürün grubunda inanılmaz fiyatların olduğunu belirterek, tüm Bursa halkını bu kampanyada faydalanmak için mağazaya beklediklerini ifade etti.

Özhan kalitesini tam manasıyla yansıtan Uğur Mumcu mağazasında, et ve et ürünleri, şarküteri, peynir, meze, zeytin, tatlı, yufka, kalem böreği, sucuk, bakliyat gibi birçok lezzet vatandaşların beğenisine sunuluyor. - BURSA