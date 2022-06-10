Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın GES adımını değerlendirdi: İşe yaramaz - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye yönelik yaptığı hamlelerden gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) adımının detaylarını duyurdu. Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek. GES'lerin getirileri Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. Kupon ve anapara ödemeleri Ziraat, Halk ve Vakıfbank aracılığı ile yapılacak.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ GES'İ DEĞERLENDİRDİ

Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon takipçisi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, GES'lerle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Demirtaş, kararın işe yaramayacağını ve ekonomik problemleri çözemeyeceğini söyledi.

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşe yaramaz. Ekonomik problemleri çözmez. Zaman kaybı. Her zamanki gibi zihni sinir proje. Her zamanki gibi yandan dolanma. Çalışmaz… Türkiye'nin acilen ekonomik kurallara geri dönmesi, Merkez Bankasını bağımsız hale getirmesi ve yapısal reformlara girişmesi lazım."

İşte o paylaşım: