Özge Döner Avşar, Pluxee Türkiye CFO'su Oldu

Pluxee Türkiye'de, Finansal İşler Direktörü (CFO) pozisyonuna mali işler, kurumsal finans ve stratejik planlama alanlarında deneyime sahip olan Özge Döner Avşar getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avşar, geçen yıl büyük bir dönüşüm geçiren ve çalışan deneyimini iş stratejisinin merkezine alarak "HR-tech" markasına dönüşen Pluxee Türkiye'de, şirketin mali ve finansal vizyonuna yön vererek gelecekteki büyüme hedeflerine ve "çalışanı mutlu eden dünya" vizyonuna katkı sağlamak adına önemli bir rol üstlenecek.

İş hayatına 2001'de Doğuş Holding'de denetçi olarak adım atan Avşar, 2005'te Doğuş Otomotiv'de Kontrol Müdürü olarak kariyerine devam etti. Ardından, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde 7 yıl boyunca Finans Direktörü ve CFO görevlerini üstlenerek önemli başarılara imza attı.

2016'da teknoloji sektörüne geçiş yaparak Doğuş Teknoloji'de Mali İşler ve İş Geliştirme bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdüren Avşar, 2024'te PayTR'ın yönetim kadrosunda yer alarak ödeme sistemleri ve fintek alanında deneyimlerini zenginleştirdi.

Özge Döner Avşar, Pluxee Türkiye'deki yeni görevinde şirketin mali ve finansal konulardaki stratejilerine liderlik ederek organizasyonun sürdürülebilir büyümesine destek olmayı hedefliyor.