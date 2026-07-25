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Özelleştirme İdaresi 3 ildeki bazı taşınmazların satışını onayladı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, İstanbul ve Van'daki bazı taşınmazların satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, İstanbul ve Van'daki bazı taşınmazların satışına onay verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre özelleştirme kapsam ve programındaki, mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Van'ın Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 23 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Botan Geri Dönüşüm Lojistik İnşaat Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret LTD Şti'ye satışı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 22 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Fatih Düzgün'e satışı kararlaştırıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi'ndeki taşınmazın 13 milyon 350 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Vedat Gürbüz'e satışı uygun bulundu.

Kaynak: AA
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