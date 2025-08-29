Özel Üniversite Fiyat Artışları Öğrencileri Zorluyor

Özel Üniversite Fiyat Artışları Öğrencileri Zorluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, özel üniversitelerdeki fahiş fiyat artışlarının öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilediğini belirtti. Yönetmelikler gereği fiyat artışlarına sınırlama getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel üniversitelerdeki fahiş fiyat artışları, öğrencilerin eğitimine devam etmesini zorlaştırıyor. Mevzuatta düzenleme yapılarak bu artışlara sınır getirilmesi bekleniyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, üniversite öğrencilerinin karşılaştığı ekonomik zorluklara ilişkin bir açıklama yaptı. Yükseköğretim öğrencilerinin eğitimini pahalı hale getiren unsurlar bulunduğunu belirten Küçük, "Özel yurt ve özel üniversite fiyatlarındaki fahiş artışlara ilişkin şikayetler geliyor. Özel üniversitelerin fiyatlarındaki fahiş artışlar da öğrencilerin eğitim hayatını etkiliyor, bazı öğrenciler eğitimlerini dondurmak zorunda kalıyor" dedi.

Bazı vakıf üniversitelerinin ticari işletme gibi tanıtım yaptığını ve bu kurumlarda fiyatların astronomik seviyelere ulaştığını söyleyen Küçük, maliyet artışı nedeniyle bazı öğrencilerin eğitimlerini dondurduklarını, bu durumu kabul etmediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara ilişkin bir yönetmeliği olduğunu hatırlatan Küçük, bu yönetmelikte ortaokul ve lise seviyesindeki özel okullarda fiyatlar artışlarının nasıl belirleneceği konusunda bir sınır bulunduğunu ancak üniversite düzeyindeki özel okullarda böyle bir sınır olmadığını söyledi. Üniversitelerde fiyatların kurumlar tarafından belirlendiğini vurguladı.

Küçük, vakıf üniversitelerinin eğitim hizmetine öncelik vermesi ve fiyatları makul seviyede belirlemelerinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu'nun da piyasadaki karmaşayı önlemek adına fiyat artışlarına sınır koyması gerektiğini dile getirdi.

Son olarak, ülkedeki enflasyon ve fiyat artış oranlarının belli olduğunu belirten Küçük, özel üniversitelerin bu şartları dikkate alarak makul fiyatlar belirlemesi gerektiğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım

İtirafçı Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşmazsan...
Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok

Askeri hamle sonrası Maduro'dan Trump'a tarihi rest
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne'de yakalandı

Kulüp başkanının kafasına sıkan şüpheli bakın nerede yakalandı
Genç kızı muayene etmeyen doktor, Mavi Marmara'da yaralanan İsrail askerlerini tedavi etmiş

Genç kızı muayene etmeyen doktorun Mavi Marmara anısı tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fiorentina'ya galibiyeti 89. dakikada Edin Dzeko getirdi

Tam maç bitti derken ne yaptın öyle Edin Dzeko
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.