Özel Üniversite Fiyat Artışları Öğrencileri Zorluyor

Özel üniversitelerdeki fahiş fiyat artışları, öğrencilerin eğitimine devam etmesini zorlaştırıyor. Mevzuatta düzenleme yapılarak bu artışlara sınır getirilmesi bekleniyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, üniversite öğrencilerinin karşılaştığı ekonomik zorluklara ilişkin bir açıklama yaptı. Yükseköğretim öğrencilerinin eğitimini pahalı hale getiren unsurlar bulunduğunu belirten Küçük, "Özel yurt ve özel üniversite fiyatlarındaki fahiş artışlara ilişkin şikayetler geliyor. Özel üniversitelerin fiyatlarındaki fahiş artışlar da öğrencilerin eğitim hayatını etkiliyor, bazı öğrenciler eğitimlerini dondurmak zorunda kalıyor" dedi.

Bazı vakıf üniversitelerinin ticari işletme gibi tanıtım yaptığını ve bu kurumlarda fiyatların astronomik seviyelere ulaştığını söyleyen Küçük, maliyet artışı nedeniyle bazı öğrencilerin eğitimlerini dondurduklarını, bu durumu kabul etmediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara ilişkin bir yönetmeliği olduğunu hatırlatan Küçük, bu yönetmelikte ortaokul ve lise seviyesindeki özel okullarda fiyatlar artışlarının nasıl belirleneceği konusunda bir sınır bulunduğunu ancak üniversite düzeyindeki özel okullarda böyle bir sınır olmadığını söyledi. Üniversitelerde fiyatların kurumlar tarafından belirlendiğini vurguladı.

Küçük, vakıf üniversitelerinin eğitim hizmetine öncelik vermesi ve fiyatları makul seviyede belirlemelerinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu'nun da piyasadaki karmaşayı önlemek adına fiyat artışlarına sınır koyması gerektiğini dile getirdi.

Son olarak, ülkedeki enflasyon ve fiyat artış oranlarının belli olduğunu belirten Küçük, özel üniversitelerin bu şartları dikkate alarak makul fiyatlar belirlemesi gerektiğini söyledi. - İSTANBUL