Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Ekim ayında 210,8 milyar dolar oldu

Güncelleme:
Ekim ayı itibarıyla Türkiye özel sektörünün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 3,4 milyar dolar artarak 210,8 milyar dolara ulaştı. Uzun vadeli kredi borcu 4,2 milyar dolar artarken, kısa vadeli kredi borcu 0,8 milyar dolar azaldı.

Vadeye göre incelendiğinde bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 4,2 milyar ABD doları artarak 201,7 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,8 milyar ABD doları azalarak 9,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 2,1 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,3 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 2,7 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,4 milyar ABD doları artış göstermiştir. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları azalış gösterdi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, toplam yurt dışı borçlanmada ABD dolarının en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

201,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,0'ının dolar, yüzde 31,7'sinin euro, yüzde 2,5'inin Türk lirası ve yüzde 7,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 9,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 25,4'ünün dolar, yüzde 20,5'inin euro, yüzde 50,9'unun Türk lirası ve yüzde 3,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Ekim sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 63,9 milyar ABD doları olduğu görüldü. Bu tutarın 40,4 milyar ABD doları bankalara, 17,9 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,6 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
