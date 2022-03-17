OYAK YATIRIM'dan 40'ıncı yıla özel logo

Artan iş birlikleri ve çeşitlenen ürünleriyle 40'ıncı yılına giren OYAK YATIRIM, logosunu yeniledi.

OYAK YATIRIM, 40'ıncı yılını yeni kurumsal kimlik ve logosuyla kutluyor. Yeni logodaki 'YATIRIM' kelimesinin kırmızı rengi ile OYAK'a duyulan güvene işaret edilirken, '40' rakamının koyu renkte yazılmasıyla da kurum tarihinin gücüne vurgu yapılıyor. OYAK YATIRIM Genel Müdürü Erkan Ünal, son 5 yılda, OYAK yönetiminden aldıkları güçle iş birliklerini ve ürün çeşitliliklerini daha da artırdıklarının altını çizerken, şirket olarak 40'ıncı yıllarına güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi ile girdiklerini ifade etti.

Geçmişe bakmadan geleceği görmenin imkansız olduğuna dikkat çeken Ünal, geçen yıl gerçekleştirdikleri halka arzla marka değerlerini daha da artırdıklarını, bu alanda lider kuruluşlardan biri olduklarını kaydetti. Şirket olarak karşılarına çıkan büyüme fırsatlarını iyi değerlendirip piyasa değerlerini ve rekabet güçlerini her geçen gün artırmayı sürdürdüklerini belirten Ünal, "Teknoloji odaklı vizyonumuz ile uluslararası standartlardaki geniş ürün ve hizmet yelpazemiz sayesinde sermaye piyasalarının gelişimine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz" diye konuştu.

Güçlü iştirakleri ile büyüyor

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in vizyonu çerçevesinde atılan adımlarla şirketin net karı 2021 sonunda 402,6 milyon TL ile rekor seviyeye ulaştı. Şirketin yüzde 100 iştiraki olan OYAK Portföy'ün yönettiği portföy büyüklüğü de yine son 5 yılda 133 kat artarak 2021 yılı sonu itibarıyla 7 milyar lirayı aştı. Lloyd's brokeri unvanı ile 2021 yılından başlayarak Londra'dan sağladığı çözümler ile uluslararası arenadaki yerini sağlamlaştıran OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği de ulaştığı prim hacmi ile Türkiye'de faaliyet gösteren 100'den fazla küresel ve yerel sigorta brokerleri arasında ilk 5'te yer alıyor.

"Hem bugünü hem de geleceğimizi teminat altına alıyoruz"

Gelecek dönemlerde de yenilikçi projelerle katma değer üreten şirketlere girişim sermayesi yoluyla yatırım yapmayı sürdüreceklerini vurgulayan Ünal, yaptıkları yatırımlardaki ana amaçlarının, şirketin girişimci ve yenilikçi ruhunu sürekli kılmak, ayrıca global rekabette fark oluşturan vizyona sahip şirket kültürünü içselleştirmek olduğunu söyledi.

Son dönemde finansal teknolojilere yaptıkları yatırımlarla ulusal ve uluslararası arenadaki varlıklarını daha da güçlendirdiklerinin altını çizen Ünal, "OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den oluşan iştiraklerimizle güçlü büyümemizi sürdürüyor, gelecek 40 yıllarımızı da teminat altına alıyoruz" dedi.

Ünal, şirketin 40'ıncı yılına özel tasarlanan yeni kurumsal kimliği ve logosunun getirdiği enerjiyle güçlü bir başlangıç yaptıkları 2022'de müşterilerine sundukları yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazeleri ve hizmet ağlarıyla sektörlerinde fark oluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi