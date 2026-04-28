OYAK Çimento'ya 'İSG' ve 'İklim Eylemi' kategorilerinde iki ödül

Oyak Çimento, Dünya Çimento Birliği'nden (WCA) "İş Sağlığı ve Güvenliği" (İSG) ile "İklim Eylemi" kategorilerinde iki ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü öncesinde, söz konusu alandaki çalışmalarını uluslararası ödülle taçlandırdı.

Başarısını yapay zeka destekli izleme sistemleri ve "İş Güvenliğinde Zihinsel Gelişim", "Eğitim ve Mentorluk" (İZGEM) programı gibi dijital İSG uygulamalarıyla pekiştiren şirket, insana değer veren yönetim anlayışını teknoloji odaklı yatırımlarıyla birleştirerek iş ve çalışan sağlığını önceliklendiren proje ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla sektöre öncülük etme misyonunu sürdürüyor.

TCC Group Holdings çatısı altında yer alan şirket, dijitalleşme ve güvenlik kültürü üzerine inşa ettiği stratejisiyle operasyonel süreçlerinde "sıfır iş kazası" hedefine doğru ilerliyor.

Bu kapsamda şirket, Aslan Çimento Fabrikası'nda hayata geçirilen "Future of Cement: CarbonLess" karbon azaltım projesiyle "Decarbonization via Alternative Fuels and SCMs" başlığında "İklim Eylemi" kategorisinde "Özel Takdir" ödül kazandı.

OYAK Çimento'nun İSG kültürünü sahada daha derin bir yapıya kavuşturmak amacıyla hayata geçirdiği İZGEM projesi, bu yıl itibarıyla tüm fabrikalarda uygulama sürecine geçti.

Proje, 96 "Güvenlik Koçu" ve 808 "Güvenli Yol Arkadaşı"nın (Buddy) aktif katılımıyla yürütülürken, güvenli davranışların karşılıklı gözlem ve geri bildirim yoluyla içselleştirilmesini sağlıyor.

İZGEM ile sadece teknik önlemlerle yetinmeyen şirket, çalışanların birbirlerini gözlemleyerek olumlu davranışları pekiştirdiği ve riskli durumları tartışma yerine öğrenme ortamına dönüştürdüğü interaktif bir mentörlük sistemi kurdu.

Şirket, yapay zekayı İSG süreçlerinin merkezine konumlandırıyor. "İSG Odak", "İSG Focus" ve "e-EKED" gibi projelerle güvenlik süreçleri manuel takipten çıkarılarak dijital ve otonom sistemlere devrediliyor. Özellikle e-EKED projesi, enerji kesme ve kilitleme prosedürlerini tamamen dijital ortama taşıyarak insan kaynaklı hataların önüne geçiyor.

Şirketin teknoloji ortağı "Fizix" ile gerçekleştirdiği işbirliği de sahadaki veri analitiğini üst seviyeye taşıyor. Bu kapsamda kullanılan yapay zeka destekli sistemler, olası riskleri önceden tahmin ederek proaktif güvenlik yönetimi sağlıyor.

Yasal gerekliliklerin ötesinde eğitim programı uygulayan şirket, çalışanlarının gelişimini destekliyor. Yüz yüze uygulanan interaktif eğitimler, sahadaki gerçek risk senaryolarıyla zenginleştiriliyor.

Şirket, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından düzenlenen "İSG'ye Değer Katanlar Ödülleri"nde, "İş Güvenliğine Değer Katanlar", "Sağlığa Değer Katanlar" ve "İSG'ye Liderlik Yapanlar" kategorilerinde aldığı birinciliklerle alandaki başarısını sürdürüyor.

"İş sağlığı ve güvenliğini, yaşam biçimi olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela, iş sağlığı ve güvenliğini, zorunluluktan ziyade yaşam biçimi olarak gördüklerini belirtti.

CIMPOR-OYAK Çimento olarak "Sıfır atık, sıfır kirlilik, sıfır emisyon'" vizyonuyla hareket ettiklerini, dijitalleşme ve yapay zeka destekli yönetim sistemleriyle operasyonel verimliliklerini artırdıklarını aktaran Sela, "İSG süreçlerimizde dijital dönüşümü sağlayan 'İSG Odak', 'İSG Focus' ve 'e-EKED' gibi projelerimizin yanı sıra Dünya Çimento Birliği tarafından İSG ve İklim Eylemi alanlarında layık görüldüğümüz küresel ödüllerle bu başarımızı uluslararası seviyeye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sela, stratejik yol haritaları doğrultusunda, yapay zekayı sadece izleme aracı değil, fabrikalarında otonom karar destek mekanizması haline getirdiklerini kaydederek, "Fizix ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği gibi somut adımlarla İSG süreçlerimizi de dijitalleştirirken, bu küresel başarıları tüm operasyon ağımıza yaygınlaştırarak karbon emisyonlarını azaltmayı ve operasyonel mükemmelliği daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.