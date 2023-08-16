OYAK Çimento Mardin'de çevreci ürünü 'Cementum' için bilgilendirme toplantısı düzenledi

OYAK Çimento, Mardin'de düşük karbon salınımlı ürünü 'Cementum' için bilgilendirme toplantısı düzenleyerek sektör temsilcileri ve müşterileri ile bir araya geldi. Cementum'un çevresel etkilere karşı direnç sağladığı ve hazır beton üretimi için ideal bir ürün olduğu belirtildi.

OYAK Grubu Şirketlerinden OYAK Çimento yetkilileri, çevresel etkilere karşı direnç sağlayan, düşük karbon salınımlı ürünü Cementum için 10 Ağustos'ta Mardin'de bilgilendirme toplantısı düzenleyerek Güneydoğu'daki sektör temsilcileri ve müşterileri ile bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento Satış ve Üretim ekipleri, hazır beton üreticileri ve Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Şanlıurfa illerinden katılım sağlayan müşterilerini Cementum hakkında bilgilendirdi.

Çevresel etkilere karşı direnç sağlayan, erken ve nihai yüksek dayanımlı ve düşük karbon salınımlı Cementum hakkında teknik bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte, Cementum'un hazır betonda yüksek işlenebilirlik imkanı sunduğu, çevresel etkilere maruz betonlarda daha iyi performans sergilediği ve hazır beton üretimi, yol kaplamaları ve genel kullanım için ideal bir ürün olduğu belirtildi.

Türkiye çimento sektöründe G uygunluk belgesi alan ilk CEM VI sınıfı ürünü olan Alfacem'in de piyasa sürüldüğü belirtilirken, düşük karbonlu ve yüksek beyazlık oranına sahip KarBeyaz ve çevresel etkilere karşı yüksek direnç sağlayan Novocem ürünlerinin de yine 2023 içerisinde satışa çıkarılan ürünler olduğuna dikkat çekildi.

OYAK Çimento bugün aralarında ABD, Rusya, İsrail, Romanya ve Fas'ın da bulunduğu 85 ülkeye ürünlerini ihraç ediyor.

Üretim süreçlerinde ve nihai ürünlerinde karbon emisyonunu azaltan projeleriyle örnek oluşturan OYAK Çimento, düşük karbon ayak izine sahip kalsine kil teknolojisi ile dünya çimento sektörüne öncülük ediyor.