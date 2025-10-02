OYAK Çimento, 2025 Hayat Kurtaran Kurallar Kampanyasını Tamamladı

Oyak Çimento, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü güçlendirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği 2025 yılı Hayat Kurtaran Kurallar Kampanyası'nı başarıyla tamamladığını duyurdu. Şirketin Türkiye'deki 7 fabrikasındaki çalışanlar 'Yüksekte Güvenli Çalışma' ve 'Kapalı/Kısıtlı Alanda Güvenli Çalışma' konularına odaklandı. Yarışmanın kazananı her iki kategoride de OYAK Çimento Mardin Fabrika ekipleri oldu.

OYAK Çimento, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü güçlendirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği 2025 yılı Hayat Kurtaran Kurallar Kampanyası'nı başarıyla tamamladı. Bu yılki kampanya, şirketin '7 Hayat Kurtaran Kuralı' içinde yer alan ve çalışanların en yüksek risklerle karşı karşıya kaldığı iki kritik tema olan 'Yüksekte Güvenli Çalışma' ve 'Kapalı/Kısıtlı Alanda Güvenli Çalışma' konularına odaklanırken, fabrikalar arası final yarışmasında her iki kategorinin de kazananı OYAK Çimento Mardin Fabrika ekipleri oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada "Tüm çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğini 'vazgeçilmez öncelik' olarak kabul ederek 'önce insan' anlayışıyla hareket eden OYAK Çimento, İSG kültürünü sadece bir zorunluluk değil, bir yaşam biçimi olarak benimsiyor. Nihai hedefi 'sıfır iş kazası' olan OYAK Çimento, yasal düzenlemelerin ötesinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi ve bu alanda dünya standartlarının üstünde örnek bir seviyeye ulaşmayı amaçlıyor" denildi.

İSG kampanyalarının başarıyla tamamlanmasıyla, kurum çapında güvenli davranış kültürünü güçlendirecek önemli bir adım daha attıklarını belirten OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela, konuyla ilgili olarak şu görüşleri edile getirdi:

"OYAK Çimento olarak, İSG'yi operasyonlarımızın her alanında dikkate alınması gereken temel bir değer olarak görüyoruz. 2025 Hayat Kurtaran Kurallar Kampanyamızla, çalışanlarımızın en kritik risk alanlarında güvenli davranışlarını güçlendirmeyi ve proaktif güvenlik kültürümüzü pekiştirmeyi amaçladık. Kampanya süresi içerisinde güvenlik kültürümüzü daha da güçlendirmek adına tüm etkinliklere katılım sağlayan çalışanlarımızı, gösterdikleri başarı nedeniyle başta Mardin Fabrika olmak üzere tüm ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum. Onların bu başarısı, 'sıfır iş kazası' nihai hedefimize ulaşma yolunda ne kadar kararlı olduğumuzun somut bir göstergesi."

Kampanya kapsamında ilk etapta 'Kapalı alanda çalışma varsa işinde, güvenlik olsun her adımda' ve 'Yüksekte çalışma varsa hedefinde, güvenlik olsun temelinde' mottolarıyla tüm fabrikalarda düzenlenen teorik ve uygulamalı yarışmalar, büyük bir katılım ve heyecanla tamamlandı. Bu aşamadan sonra her iki kategoride fabrika içi yarışmalar sonucunda belirlenen takımlar, sonrasında OYAK Çimento'nun Aslan Fabrika ve ÇİSİEM (Darıca Eğitim Merkezi) tesislerinde gerçekleştirilen Fabrikalar Arası Final Yarışmasında bir araya gelerek yarıştı. Finale kalan ekipler ilk olarak İSG Çarkı Bilgi Yarışması ile teorik etapta, sonrasında ise sahada uygulamalı etapta mücadele ettiler. Tüm bu süreç sonucunda ortaya koydukları başarılı performans ile hem 'Yüksekte Güvenli Çalışma' hem de 'Kapalı/Kısıtlı Alanda Güvenli Çalışma' kategorilerinin kazananı Mardin Fabrika ekipleri oldu. Birinci olan ekiplerin tüm üyeleri, gösterdikleri başarı ve emekleri için hediyelerle ödüllendirildi.