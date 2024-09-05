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OVP verilerine göre; 4 yıllık dolar tahmini! 2025'te 42 lirayı görecek

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Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program'da yer alan veriler ışığında yapılan hesaplamaya göre; dolar/TL'nin 2024'te ortalama 33,2 TL, 2025'te ise ortalama 42 TL olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı ( Ovp ) açıkladı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının duyurulduğu toplantıda enflasyonun 2025'te yüzde 17,5'e, 2026'da tek haneye gerilemesinin beklendiğini açıklandı.

Ovp'ye göre dolar/TL tahmini ise 2024 yılında ortalama 33,2 olarak açıklandı. Daha önceki tahmin doların 23,9 TL olacağı yönündeydi. Dolar/TL'nin 2024 yılını 33,2 ortalamayla kapatması için yılın geri kalanı için ortalama dolar kurunun 35,56 TL olması gerekiyor.

Önümüzdeki yıllar için dolar/TL tahminleri ise şöyle:

  • 2025 için 42 TL (Önceki 43,9 TL)
  • 2026 için 44,4 TL (Önceki: 47,8 TL)
  • 2027 için 46,9 TL

Buna göre yıllar itibariyle dolar/TL kurunun ortalama şu şekilde değer kazanması öngörülüyor:

  • 2025: % 26
  • 2026: % 5.7
  • 2027: % 5.5

"BİR KUR TAHMİNİ YAPMIYORUZ"

Ovp'nin açıklanmasından sonra soruları yanıtlayan Yılmaz kur tahminleriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Bizim dalgalı kur rejimimiz var. 2001'de başladı ve devam ediyor. Dalgalı kur rejiminde ne bir kur tahmini ne de hedefimiz var. Belirleyecek olan piyasadaki arz ve talep şartları. Ama bir doküman hazırlıyoruz. Bir hesap yapmak zorundayız. Yöntemimiz şu bu yılın sonuna kadar piyasa aktörlerinin beklentileri neyse biz onu esas alıyoruz. 2024 sonuna kadar esas alınan kur o. Sonraki yıllar içinse TL'nin ne değer kazanacağını veya kaybedeceğini varsayarak hesap yapıyoruz. Bir kur tahmini yapmıyoruz. Yaptığımız hesapları varsayımla paylaşıyoruz."

İşte OVP verilerine göre 4 yıllık dolar tahmini;

OVP verilerine göre; 4 yıllık dolar tahmini! 2025'te 42 lirayı görecek

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Orta vadeli program Politika Ekonomi Türkiye Finans Güncel OVP

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Yorumlar (1)

Emre null:

cumhurbaskanimiz devletimiz abd yle anlaşmalı dolar tl alim satımı 2 liradan olmali yani 2 lira verdik mi 1 dolar alacağız kur dan bağımsız bir tl dolar alışverişi olmalı böyle olursa cari açık hemen kapanir ekonomi düzelir

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