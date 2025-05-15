ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) muafiyetiyle araç sahibi olmasını düzenleyen mevzuatta kapsamlı değişikliklere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, hem satın alma koşullarında hem de kullanım süresinde önemli sınırlamalar devreye alındı. Amaç: Muafiyetin amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak ve yerli otomotiv sanayisine destek vermek.

YERLİLİK ORANI EN AZ %40 OLACAK

Yeni uygulamaya göre, engelli bireylerin Ötv'siz olarak araç alabilmesi için ilgili aracın yerli üretim oranının en az %40 olması şartı getirildi. Bu adım, ithal araçların muafiyet kapsamı dışında bırakılarak yerli otomotiv üreticilerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

YENİDEN SATIŞ SÜRESİ 10 YILA UZATILDI

Önceki düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetli araçlar 5 yıl boyunca satılamıyordu. Yeni düzenlemeyle bu süre 10 yıla çıkarıldı. Böylece, engelli bireyler adına alınan araçların kötüye kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu değişiklik, ÖTV'siz araçların ticari amaçlarla alınmasını sınırlayacak.

ÜST LİMİTTE YENİDEN DEĞERLEME ESASI DEVAM EDİYOR

ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçların üst fiyat limiti, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncelleniyor. 2025 yılı için bu oran %43,93 olarak belirlenmişti. Bu oran, sadece ÖTV muafiyetiyle sınırlı kalmayıp, 2026 yılına ilişkin vergi, harç ve cezaların artış hesaplamasında da temel alınacak.

SEKTÖREL DÖNÜŞÜM: YERLİ ÜRETİME POZİTİF AYRIMCILIK

Yeni mevzuat yalnızca bireysel hakları değil, otomotiv sektörünün yönünü de etkileyebilecek nitelikte. Yerli üretimi teşvik eden bu uygulamayla birlikte, yerli markaların avantaj elde etmesi, ithal modellerin ise satış potansiyelinde düşüş yaşaması bekleniyor. Böylece hem engelli vatandaşların erişimi kolaylaşacak hem de Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan üretim modelleri desteklenecek.