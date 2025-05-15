Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti, İstanbul'a ulaştı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı

Şara'dan ulusa sesleniş! Erdoğan detayı dikkat çekti
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni bir düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'siz araçlara yüzde 40 yerli üretim şartı getirildi. Ayrıca engelli bireylerin satın aldığı ÖTV'siz araçların satışındaki 5 yıl sınırı da 10 yıla yükseltildi.

Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) muafiyetiyle araç sahibi olmasını düzenleyen mevzuatta kapsamlı değişikliklere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, hem satın alma koşullarında hem de kullanım süresinde önemli sınırlamalar devreye alındı. Amaç: Muafiyetin amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak ve yerli otomotiv sanayisine destek vermek.

YERLİLİK ORANI EN AZ %40 OLACAK

Yeni uygulamaya göre, engelli bireylerin Ötv'siz olarak araç alabilmesi için ilgili aracın yerli üretim oranının en az %40 olması şartı getirildi. Bu adım, ithal araçların muafiyet kapsamı dışında bırakılarak yerli otomotiv üreticilerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

YENİDEN SATIŞ SÜRESİ 10 YILA UZATILDI

Önceki düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetli araçlar 5 yıl boyunca satılamıyordu. Yeni düzenlemeyle bu süre 10 yıla çıkarıldı. Böylece, engelli bireyler adına alınan araçların kötüye kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu değişiklik, ÖTV'siz araçların ticari amaçlarla alınmasını sınırlayacak.

ÜST LİMİTTE YENİDEN DEĞERLEME ESASI DEVAM EDİYOR

ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçların üst fiyat limiti, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncelleniyor. 2025 yılı için bu oran %43,93 olarak belirlenmişti. Bu oran, sadece ÖTV muafiyetiyle sınırlı kalmayıp, 2026 yılına ilişkin vergi, harç ve cezaların artış hesaplamasında da temel alınacak.

SEKTÖREL DÖNÜŞÜM: YERLİ ÜRETİME POZİTİF AYRIMCILIK

Yeni mevzuat yalnızca bireysel hakları değil, otomotiv sektörünün yönünü de etkileyebilecek nitelikte. Yerli üretimi teşvik eden bu uygulamayla birlikte, yerli markaların avantaj elde etmesi, ithal modellerin ise satış potansiyelinde düşüş yaşaması bekleniyor. Böylece hem engelli vatandaşların erişimi kolaylaşacak hem de Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan üretim modelleri desteklenecek.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİlyas Çelik:

bu çok eski haber

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.