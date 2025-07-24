ÖTV Düzenlemesi ve Enflasyon Etkisi Hakkında Açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesinin dikkate alındığını ve düzenlemenin net yıllık enflasyon etkisinin yalnızca 0,0019 puan olacağını açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: DÜZENLEMENİN ENFLASYON ETKİSİ SADECE 0,0019 PUAN

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin ÖTV uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu adım, esas itibarıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır. Bu çerçevede; satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ile 10 puan arasında indirilmiştir, bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur, diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ile 20 puan arasında artırılmıştır. Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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