Otomotiv Üretimi ve İhracatı 9 Ayda Artış Göstermeye Devam Ediyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre, yılın 9 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ihracatı ise adet bazında yüzde 6 arttı.

OSD, bu yılın ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 1 milyon 31 bin 527'ye ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 637 bin 450 olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 53 bin 250'yi buldu.

Söz konusu dönemde üretim, ticari araç grubunda yüzde 15, hafif ticari araç grubunda yüzde 17 artarken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 4 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 55, otobüs-midibüs grubunda yüzde 65 ve traktörde yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.

9 aylık ihracat 29,7 milyar dolar

Otomotiv ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 artarak 769 bin 625'e ulaştı.

Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 7 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 28 arttı.

Traktör ihracatı da yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 azalarak, 8 bin 336 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, bu yılın 9 aylık döneminde yüzde 17,4 pay ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine bakıldığında, 9 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 29,7 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde otomobil ihracatı ise değer bazında yüzde 8 artışla 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 arttı.

Toplam pazar 9 ayda 1 milyona yaklaştı

Toplam pazar, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 958 bin 847 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 10 artış sağlayarak, 742 bin 687 oldu.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise söz konusu dönemde toplam ticari araç pazarı yüzde 4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6 büyürken, ağır ticari araç pazarında yüzde 7 gerileme yaşandı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.