Otomotiv sektörünün 2026 ihracat hedefi 43 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2025'te 41,5 milyar dolar ihracata ulaşarak rekor kıran otomotiv sektörünün bu yılki hedefini 43 milyar dolar olarak belirlediklerini bildirdi.

Aynı zamanda Uludağ İhracatçı Birlikleri Başkanı olan Çelik, AA muhabirine, otomotiv sektörü olarak 2025 yılının tüm ekonomik belirsizliklere, talep dalgalanmalarına, maliyet baskılarına rağmen iyi geçtiğini söyledi.

Geçen yıl 41,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini anımsatan Çelik, 2025 yılı ihracat hedefini temkinli olmak adına 39 milyar dolar olarak belirlediklerini, daha sonra 40 milyar dolara çıkardıklarını belirtti.

Çelik, geçen seneyi hedeflerinin üzerinde ihracatla tamamladıklarını ifade ederek, "Bunun en önemli etkenlerinden biri Türkiye otomotiv endüstrisinin içinde bulunduğu üretim çeşitliliğiyle beraber özellikle ana sanayinin ticari araçlar üzerindeki yetkinliği, tedarik sanayinin de 'after market' yani satış sonrasıyla beraber gelmiş olduğu nokta denilebilir." dedi.

"2025 başarılı bir yıl olarak tamamlandı"

Otomotiv sektörünün birçok sektör grubunun yıllık ihracatından fazla aylık dış satım yaptığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"2025 yılı başarılı bir yıl olarak tamamlandı. Başarılı öğrencinin başarılı olması sürekli beklenir. Biz de aslında Türkiye ihracatında başarılı bir öğrenci gibiyiz. Son 20 yılın 19'unda şampiyonuz. 2025 yılıyla beraber 19'uncu ihracat liderliğine ulaştık. 2026'nın da ihracatta liderliği koruyacağımız bir yıl olacağını beklemekteyiz. 41,5 milyar doların üzerinde yine temkinli bir bakış açısıyla 43 milyar dolarlık bir hedef belirlendi. İhracattaki 2026 hedefi olan 43 milyar dolar 2025'e göre yüzde 4 gibi daha temkinli bir ihracat büyümesine işaret ediyor."

Baran Çelik, otomotiv sektöründe "tedarik sanayi", "binek otomobiller", "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar", "otobüs-minibüs-midibüs" ve "çekiciler" gibi beş önemli alt sektörün bulunduğunu hatırlatarak, bu alt sektörlerin en büyüğünün tedarik sanayisi olduğunu söyledi.

Geçen yıl tedarik sanayisinde yüzde 6, binek otomobillerde yüzde 4'lük büyümenin yaşandığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomotiv endüstrisinin son 10 yılındaki gelişimi içindeki en önemli kritik segment eşya taşımaya mahsus motorlu araçlara yapılan yatırımlar. Eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar sektöründe son yıllarda çift haneli büyüme yaşıyoruz. Özellikle hafif ticari araç segmenti üretimde Avrupa'da kimi zaman birinci kimi zaman ikinci olduğumuz segment. Yüzde 28'lik büyüme var. Yüzde 30'luk büyüme de otobüs-minibüs-midibüs kısmında var. Çekiciler kısmında ise yüzde 54'lük bir büyüme var. Beş alt sektörde yüzde 4 ile yüzde 54 arasında farklı farklı büyümeler var. Bunların bütünü olarak otomotiv sektörü geçen yıl yüzde 11,6'lık büyümeyle Türkiye'de yıllık bazda yapılmış en büyük sektörel ihracat rakamı olarak karşımıza çıktı."

"Tedarik sanayisinde binlerce ihracatçımız var"

Çelik, tedarik sanayisinin artık, sadece parça üreten değil, bunun AR-GE'sini ve tasarımını yapan, geliştirme aşamalarının hepsinde yer alan bir sanayi haline geldiğini vurguladı.

Tedarik sanayinin geldiği noktanın otomotiv endüstrisinin kılcal damarlarının ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Çünkü tedarik sanayisi olmayan bir otomotiv ülkesi bulamazsınız. Tedarik sanayisinde binlerce ihracatçımız var. Bugün baktığınızda tedarik parça gruplarında çok iddialı tedarikçilerimiz var. Tedarik sanayisi, son 3-4 yılda otomotiv ihracatından ortalama yüzde 40 pay alıyor. Tedarik sanayisinin ihracatı, birçok sektörün toplam ihracatından fazla. Tedarik sanayi o açıdan çok güçlü bir duruma geldi ve sürdürülebilir bir şekilde gücünü koruması gerekiyor."