Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv ihracatında tarihi rekor vurgusu

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında otomotiv sektörünün 41,5 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekora ulaştığını belirterek, 2026 yılında yeni rekorlar için sektörün tüm imkanlarla destekleneceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv endüstrisinin geçtiğimiz yılı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamıyla tamamladığı ifade edildi. Sektörün, bir önceki yıla göre büyüme ivmesini koruyarak 41,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığı ve lider konumunu sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Türk otomotiv sanayisinin küresel tedarik zinciri dönüşümlerine ve teknolojik değişimlere hızlı uyum sağladığı vurgulanarak, sektörün 190'dan fazla ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.

'Hafif ticari araç üretiminde Türkiye Avrupa'da birinci'

İhracatın yüzde 70'inden fazlasının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin motorlu taşıt üretiminde dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer aldığı aktarıldı. Hafif ticari araç üretiminde ise Türkiye'nin Avrupa'da birinci sırada olduğu bildirildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca, yeşil dönüşüm, batarya teknolojileri ve yazılım odaklı mobilite çözümlerine yönelik çalışmaların hız kazandığı belirtilerek, sektörün 2026 ve sonrası için daha yüksek hedeflere odaklandığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın destek programlarıyla otomotiv sektörünün yanında olmaya devam edeceği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
