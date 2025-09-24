Haberler

Otomol, İstinye'de Yeni Şubesini Açtı

Otomol, İstanbul'daki 6'ncı ve Türkiye genelindeki 11'inci şubesini İstinye'de açarak, hizmet ağını genişletmeyi hedefliyor. Yeni şube, Volvo Yetkili Servisi ve kullanılmış otomobil hizmetleri sunacak.

Otomol, İstanbul'daki 6'ncı, Türkiye genelindeki 11'inci şubesini İstinye'de hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çok markalı servis yapısını güçlendirmek adına yeni işbirlikleri ve marka entegrasyonları için çalışmalar yapan Otomol, yeni şube açılışlarına devam ediyor.

Şehre yakın konumu ve modern mimarisiyle öne çıkan şirketin İstinye'deki yeni şubesi, Volvo Yetkili Servisi ve "kullanılmış otomobil" hizmetleriyle faaliyet göstermeye başladı.

Şirket, yeni lokasyonun açılışıyla hem İstanbul'daki hizmet ağını genişletmeyi hem de sektördeki premium deneyim anlayışını daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
