Otomobil taşıyan bir gemi İran açıklarında battı

İngiliz haber ajansı Reuters, geminin batma anının görüntülerini paylaşırken, İranlı yetkililerin duruma müdahale ettiğini aktardı. Gemideki 30 mürettebat için yetkililerin devreye girdiği belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "16 kişi denizden kurtarıldı ve 11 kişi de sandalda bekliyor. İki kişi halen denizde" denildi. Şirket, geminin olumsuz hava şartları dolayısıyla battığını açıklarken, Assaluyeh liman müdürlüğüyle iletişim halinde olunduğunu duyurdu. Bahreyn havadan kurtarma görevlilerinin de bölgede olası bir müdahale için bulunduğu belirtildi.

BÖLGEDE RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR

İran haber ajansı IRNA, 30 mürettebatın 29'unun kurtarıldığını açıklarken, 1 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bölgeden gelen haberlerde rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaştığını aktardı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, batan geminin otomobil taşıdığını aktardı.

BAE MÜRETTEBATI KURTARMAK İÇİN GEMİ GÖNDERDİ

Dubai merkezli Salem Al Makrani Kargo Şirketi, gemilerinden birinin İran kıyılarında battığını ve İranlı yetkililerin 30 mürettebatı kurtarmak için bir gemi gönderdiğini doğruladı.