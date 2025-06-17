Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan otomobillerde Ötv'yi de düzenleyen kanun TBMM Başkanlığına sunuldu.

Mevcut durumda akaryakıtla çalışan binek otomobillerin vergilendirilmesinde temelde motor silindir hacmi ve matrah olmak üzere iki kriter kullanılıyor. Ancak zaman içerisinde araçların değerlerindeki hızlı artışa karşın, uygulanan matrahlar yetersiz kaldı. Vergi oranları yüzde 45 ila yüzde 220 arasında olmasına rağmen, matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle yerli ve yabancı ayrımı veya yüksek ve düşük bedel ayrımı yapılmadan fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendiriliyor.

4 ÖTV DİLİMİ TARİH OLACAK

İçten yanmalı motora sahip araçlarda yüzde 45, 50, 60, 70 ÖTV oranı yeni teklif kabul edilirse ortadan kalkmış olacak. Günümüzde matrah değerleri düşük kaldığı için en küçük içten yanmalı motora sahip araçlarda bile yüzde 80 ÖTV oranı uygulanıyor.

HİBRİT OTOMOBİLLERDE ÖTV DEĞİŞİYOR

Hibrit yani hem içten yanmalı hem de elektrikli motoru olan araçlarda ÖTV oranı değişecek. Elektrik motoru 50 kW'yı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyenlerde ÖTV yüzde 80, elektrik motoru 100 kW'yı geçip silindir hacmi 2500 cc'yi geçmeyenlerde ÖTV oranı yüzde 130'dan yüzde 150'ye çıkacak. Daha yüksek motor hacmi ve elektrik motoru gücü olanlarda bu oran yüzde 220'ye çıkacak.

KAMYONETLER İÇİN ÖTV DEĞİŞİYOR

Pick-up olarak kullanılan ve azami yüklü kapasitesi 3500 kilogramı geçmeyen araçlar için ÖTV oranı yüzde 4-15 aralığından yüzde 50'ye yükseltilecek.

ELEKTRİKLİLER İÇİN YETKİ CUMHURBAŞKANINDA

Düzenlemeyle ayrıca elektrikli araçların ÖTV'sini batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik özelliklere göre belirleme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. Bu yetki, elektrikli araçların ÖTV yükünün önümüzdeki dönemde istenildiği zaman yasa çıkarılmadan artırılmasına ya da düşürülmesine imkan sağlayacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE ÖTV NE DURUMDA?

Kasım 2023'te yapılan düzenleme sonrası elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı ve oranları şöyle olmuştu:

Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL'yi aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %10

Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL'yi aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %40

Motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %50

Motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1.350.000 TL'yi aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %60.