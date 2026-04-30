Otokar Romanya'daki yatırımı için satın alma sözleşmesini imzaladı

Koç Topluluğu bünyesinde yer alan Otokar, Romanya'da faaliyet gösteren Automecanica SA'nın sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon avro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşmeye imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladığı rekor ihracat projesi çerçevesinde stratejik bir yatırım gerçekleştirdi.

Ocak ayında başlatılan sürecin ardından, Automecanica SA şirketinin sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon avro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşme imzaları 29 Nisan'da atıldı.

Gerekli yerel yasal izinlerin alınmasını takiben satın alma sürecinin tamamlanması hedeflenirken, Otokar, bu adımla Avrupa Birliği içindeki askeri üretim altyapısını kurmuş olacak.

Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı ihaleyi kazanarak, bu ihale kapsamında Türkiye'de üretilen ilk COBRA II araçlarının teslimatlarını tamamlanmış, 270'ten fazla araç önceki aylarda Romanya'da göreve başlamıştı.

Satın alma görüşmeleri boyunca eş zamanlı olarak proje devam etti. Bu kapsamda, Romanya Mediaş'taki işçi ve teknik personelin iş başı eğitim programları tamamlandı.

Mediaş şehrinde 140 bin metrekarelik alana kurulu fabrikada COBRA II araçlarının kaynaktan kesime, boyadan montaja kadar tüm üretim aşamaları yerine getirilebilecek. Üretim hazırlıkları tamamlanan tesise NATO standartlarında modern bir alt yapı kazandırıldı. Fabrikada üretimin ilk safhaları başlarken, montaj hattının haziran itibarıyla faaliyete geçmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda attıkları bu stratejik adımla Avrupa Birliği sınırları içinde zırhlı araç üreten bir şirket haline geldiklerini belirtti.

Özüner, Romanya'daki yatırımlarının, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmenin çok ötesinde bir anlam taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde ülkelerin giderek daha fazla yerli üretim kabiliyeti ve teknoloji kazanmayı önceliklendirdiğini görüyoruz. Biz de Otokar olarak dost ve müttefik ülkeler için yalnızca bir tedarikçi değil, yerel işbirlikleri ve teknoloji transferiyle onların mühendislik kapasitelerini geliştiren güvenilir bir iş ortağı olmayı benimsiyoruz. Otokar'ın Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmenin yanı sıra her iki ülke ekonomisine uzun yıllar değer katacağına inanıyoruz."