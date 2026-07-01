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Otokar, Malatya'da 10 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralini devreye aldı

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Sürdürülebilirlik yatırımlarına hız veren Otokar, Malatya'da 10 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralini devreye alarak fabrikasının elektrik tüketiminin yüzde 60'ını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.

Sürdürülebilirlik yatırımlarına hız veren Otokar, Malatya'da 10 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralini (GES) devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu sene 100. yılını kutlayan Koç Topluluğu bünyesinde yer alan Otokar, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği stratejisinde önemli bir adımı daha hayata geçirdi. Şirket, temiz enerji yatırımları kapsamında Malatya'da planladığı 10 megavat kapasiteli GES kurulumunu tamamlayarak tesisi devreye aldı.

Yaklaşık 19 bin güneş panelinin kurulu olduğu tesiste, 2 adet 6 MVA trafo ve 34 inverter kullanılıyor. Yıllık 19 milyon kilovatsaat elektrik üretecek santralle Otokar, fabrikasının toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ını yenilenebilir ve temiz enerjiden karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, 60 yılı aşkın süredir tasarladıkları ve ürettikleri araçlarla geleceğin ulaşım teknolojilerine yön verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün sadece araçlarımızla değil, üretim süreçlerimizle de doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Malatya'da devreye aldığımız 10 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali, üretimde karbon ayak izimizi düşürme hedefimizde önemli bir adımı oluşturuyor. Fabrikamızın elektrik ihtiyacının yüzde 60'ını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak olmamız, çevresel sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi gösteriyor. Mühendislik gücümüzü sadece ürünlerimizde değil, operasyonlarımızın her aşamasında yeşil dönüşümü desteklemek için kullanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
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