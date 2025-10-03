Otokar, Busworld Europe 2025'te Otonom ve Elektrikli Otobüslerini Sergileyecek

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Avrupa'nın en büyük otobüs fuarlarından Busworld Europe 2025'te otonom ve elektrikli otobüslerini sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4-9 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Busworld Europe 2025'e katılan Otokar, e-Centro, Navigo U Giga, Ulyso, e-Kent ve e-Territo modellerini sergileyecek. Ziyaretçiler, dış alanda bulunan Otokar'ın otonom aracı e-Centro'yu deneyimleyebilecek.

Farklı batarya seçenekleriyle e-Territo ve 10,9 metre uzunluğundaki e-Kent ilk kez sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, Otokar'ın Avrupa'daki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Otokar'ın, Avrupa'nın modern ve entegre otobüs üretim tesislerinden biri olma, Avrupa pazarında sürdürülebilir büyümeyi güçlendirme ve ürün gamını modernize ederek elektrifikasyona odaklanma hedeflerinin bulunduğunu aktaran Erman, 60 yılı aşkın süredir otobüs ürettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bilgi birikimimiz, üretim kabiliyetlerimiz ve teknolojimizle bugün Avrupa'nın büyük 5 otobüs üreticisi arasında yer alıyoruz. Sakarya'daki fabrikamızda Otokar markasının yanı sıra iki küresel marka için de üretim yapıyoruz. Mevcut konumumuz üretimdeki kalite ve kabiliyetlerimizi ortaya koyuyor. Sahip olduğumuz teknoloji, üretim gücümüz ve nitelikli insan kaynağımızla yeni işbirliklerine hazırız."

Otokar İtalya yöneticisi Umberto Mauri, Otokar'ın Avrupa'daki başarısına dikkati çekerek, dünyada 66 bin 500'ün üzerinde Otokar marka otobüslerin yollarda toplu ulaşımda hizmet verdiğini ve son dönemde Avrupa'da önemli satışlar gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Mauri, büyümeyi sürdürdüklerini kaydederek, "Avrupa'da büyük üç pazarımızı İtalya, İspanya ve Fransa oluşturuyor. Busworld'ün merkezi olan Belçika'da pazarda ki varlığımız mevcut. Almanya ve İskandinav ülkelerindeki varlığımızı güçlendirmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Avrupa'daki hızlı büyümeye paralel olarak, satış sonrası hizmet yapımızı da yeniden yapılandırdık." ifadelerini kullandı.

Otokar Europe Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Denis Toublanc'da, Otokar'ın elektrifikasyon konusundaki çalışmalarına değinerek, stratejilerini, müşteri beklentileri ve tedarik risklerini dikkate alarak şekillendirdiklerini belirtti.

Toublanc, elektrikli araçlarda farklı batarya seçenekleri sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Portföyümüzün elektrifikasyonu, pazar beklentileri doğrultusunda devam edecek. Diğer taraftan uzun süredir üzerinde güçlü bir araştırma geliştirme çalışması yaptığımız otonom teknolojilerine yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Tamamen kendi mühendislik ve yazılım gücümüzle geliştirdiğimiz Otonom e-CENTRO aracımız, TÜV Rheinland testlerini başarıyla geçti. Toplu ulaşımda otonom teknolojilerde öncü olmayı hedefliyoruz."