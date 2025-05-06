Otogaza indirim pompaya yansıdı
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle otogaz (LPG) litre fiyatında indirim uygulandı. Yeni düzenleme dün gece itibariyle yürürlüğe girdi ve pompaya 1 lira 20 kuruşluk indirim olarak yansıdı.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara dayalı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklik gözlendi. Otogaz (LPG) litre fiyatında dün geceden itibaren 1 lira 20 kuruşluk indirim yapıldı.
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Özellikle taksi şoförlerinden kamyonculara, otobüs işletmecilerinden bireysel araç kullanıcılarına kadar geniş bir kesim bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel gelişmeler ışığında otogaz fiyatlarına 1,20 TL indirim yapıldı. İndirim dün gece itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,20 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,05 TL
Motorin: 45,29 TL
LPG: 25,59 TL
Ankara
Benzin: 45,81 TL
Motorin: 46,22 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir
Benzin: 46,17 TL
Motorin: 46,56 TL
LPG: 26,04 TL