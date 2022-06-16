Oteller için e-fatura zorunluluğunda yeni kriterler getirildi

2014 yılında 25 milyon TL ve üzeri yıllık cirolu firmalar için başlayan e-fatura zorunluluğunda, 2021 yılında 4 milyon TL'ye geriledi. Bu ücret 2022 yılında da 3 milyon TL'ye düştü.

E-Fatura zorunluluğu sadece ciro kriterine bağlı olmaktan çıktı. Herhangi bir ciro limiti olmadan ya da düşük cirolara sahip birçok sektör e-fatura zorunluluğu kapsamına girdi. 2014 yılında alkollü, kolalı ve gazlı içecek sektöründeki üretici ve dağıtıcılarla başlayan benzin istasyonları, sebze meyve halcileri, demir çelik gibi değerli maden üreticileri, ihracatçı ve ithalatçıları, eczaneler, optisyenler gibi tüm SGK ile iş yapan sağlık işletmelerine kadar uzandı.

2022 yılı 1 Temmuz itibarıyla, tüm oteller ile cirosu 1 milyon TL'yi geçen tüm oto galericiler, emlakçılar, müteahhitler ve e-ticaretçilerin de e-fatura sektörel zorunluluk kapsamına girdiğini vurgulayan Edm Bilişim İcra Kurulu Başkanı Özcan Ermiş ile getirilen yeni kriterler şu şekilde konuştu;

"Bahsini ettiğimiz Tebliğ'de, e-faturaya geçiş için konaklama sektörüne özel bir durum görüyoruz, şöyle ki; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım veya işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren işletmelere ciro limiti öngörmeksizin e-fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiş bulunuyor. Bu da demektir ki, oteller cirolarına bakmadan 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle düzenlemeleri gereken her faturayı elektronik ortamda düzenlemelidirler."

Oteller açısından sistemin işlenebilirliğini değerlendiren Ermiş, "Oteller için e-fatura düzenlemek aslında kolay. Neden? Çünkü zaten birçok otel, müşteri – misafir takibi için çeşitli otel yazılımları kullanıyorlar. Teknolojiye alışkın otel çalışanları için e-fatura düzenlemek bu bakımdan zor görünmüyor. Otel yazılımı kullanmayan işletmeler için de dijital dönüşüm şirketleri tarafından çeşitli alternatifler sunulmaktadır. E-dönüşüm alanında hizmet veren şirketler (bunlara sektörde entegratörler deniliyor), otellerin e-dönüşümüne hızlı ve verimli cevaplar vererek otellerin bu dijital sürece kolaylıkla adapte olmalarını sağlıyor. Ülkemizde 15 bin üzeri otel mevcut ve bunların tamamı 1 Temmuz 2022 itibarıyla e-fatura, e-arşiv fatura, 1 Ocak 2023 itibarıyla e-defter, e-defter saklama ve e-defterlerin 2.nüshalarının Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarımı hizmetleri zorunluluk kapsamına gireceklerdir."

Motorlu taşıt satıcılarının da 1 Temmuz itibarıyla e-fatura zorunluluğuna gireceğini aktaran Ermiş, "Ülkemizde 70 bin üzeri oto galeri mevcut ve bunların tamamı 1 Temmuz 2022 itibarıyla e-fatura, e-arşiv fatura; 1 Ocak 2023 itibarıyla e-defter, e-defter saklama ve e-defterlerin 2.nüshalarının Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarımı hizmetleri zorunluluk kapsamına gireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Ermiş açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"E-Dönüşüm sektöründe görev aldığım kurumum, gerek e-fatura gerekse e-imza ve KEP sektörünün önde gelen kurumlarından olan EDM Bilişim, yüzde 100 Türk sermayesi ve yazılımlarıyla, 22 ülkede 500 bin üzeri kuruma ulaşmış ve sektörün dinamiklerini yönlendiren konuma gelmiştir. EDM, e-fatura yanı sıra E-İmza, KEP lisanslarına sahiptir. Türkiye dışında 21 Ülkede daha faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde her il ve büyük ilçe de 357 hizmet merkeziyle hizmet vermektedir. 474 ERP programlarıyla tam entegre çalışmaktadır. Geniş temsilci ağı ve ERP entegrasyonları ötesinde, Kurumum EDM yi farklı kılan unsurlar, kontörlerin 5 yılı geçerli olması, Faturaların mail ile gönderimi, 10 yıl saklama ve mali müşavir muhasebe programına otomatik robotla aktarımı gibi olmazsa olmaz hizmetlerin ücretsiz verilmesidir. EDM, Mali müşavirlerin kullandığı tüm programlara tam entegre ve tek tuşla aktarım özelliği ile çalışmaktadır. E-Defterlerin GİB'e 2.nüshalarının aktarımı ise önemli bir EDM ayrıcalığıdır."

E-imza hizmeti ile ilgili de detaylara yer veren Ermiş, "E-İmza hizmetinde ise Türkiye'nin her ilçesindeki EDM Hizmet merkezleri vasıtasıyla üyelere E-İmza temini yerinde ve talep ardından 2 saat içinde sağlanabilmekte, dolayısıyla müşterilerin E-Fatura'ya geçtiklerinde açılış için gerekli olan E-İmzalama işlemleri EDM uzmanları tarafından yerinde dakikalar içinde sağlanmaktadır.

EDM KEP hizmetlerini, UETS ve EYP entegrasyonlarını ücretsiz sağlayarak, yine Türkiye'nin her ilçesindeki EDM Hizmet merkezleri vasıtasıyla üyelere KEP temini yerinde ve talep ardından 2 saat içinde verebilmektedir" dedi.

Ermiş açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"E-dönüşüm pazarında başarı ve tecrübeyle yıllardır çözümler üreten ve sektörde önemli bir müşteri kitlesine sahip olan EDM Bilişim, Kobilerin dijitalleşmesi noktasında da birçok alternatif ile yerini almaktadır. Müşteri takip yazılımı kullanan otellere e-fatura ile uyumlu uygulama sunan EDM Bilişim; özel yazılım kullanmayan Kobiler için de geliştirdiği e-fatura portali ile fatura düzenleyebilme ve düzenledikleri faturalara yasal zorunlu olan 10 yıl boyunca erişme kolaylığını sunmaktadır. Kullanıcı dostu ve kullanımı ile personele kolay fatura kesme imkanı sunan EDM Bilişim, fatura kesme aşamalarını hızlı ve pratik hale getiren bulut tabanlı sistemleri ile bu konuda etkin bir çözüm geliştirmiştir. EDM Bilişim, dijitalleşen işletmelere her geçen gün teknolojik çözümleriyle çeşitli imkanlar sunarken, küçükten büyüğe birçok otel konseptine de yenilikler sunmaktadır. E-fatura zorunluluğu ile Kobiler, aslında birçok hususta elektronik dönüşümün kazandıracağı imkanlardan faydalanmaktadırlar. Aslında bir e-fatura ortalamada kağıt ücretine denk gelmekte, toner, gönderim, saklama, raporlama ve resmi muhasebeye aktarım gibi hizmetler ücretsiz hal almaktadır. Doğanın korunması, zaman tasarrufu ve işlerin doğu verimli yapılması ise e-fatura başta olmak üzere e-dönüşüm hizmetlerinin belki maliyetten de öte en önemli yönü olmaktadır."

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi