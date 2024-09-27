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Osmaniye'de Yer Fıstığı Hasadı Devam Ediyor

Osmaniye'de Yer Fıstığı Hasadı Devam Ediyor
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Osmaniye'de yer fıstığı hasadı sürerken, Belediye Başkanı İbrahim Çenet yerfıstığının Osmaniye için bir yaşam kültürü olduğunu vurguladı. Ayrıca, 25-27 Ekim tarihlerinde Yerfıstığı Festivali düzenleneceği açıklandı.

TÜRKİYE'de yer fıstığı üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Osmaniye'de birinci ürün hasadı sürüyor.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'te, merkeze bağlı Aslaniye Köyü'ndeki yerfıstığı tarlasına giderek, çiftçi ve tarlada çalışan işçiler ile bir araya geldi. Başkan İbrahim Çenet, "Bugün bu tarlamızdaki fıstık hasadına hep beraber konuk olduk. Osmaniye'mizde şuan fıstık hasadı yapılıyor. Yerfıstığının ana vatanı Türkiye'mizde başkenti Osmaniye. Bugün bizde 18 bin dekarlık alanda, sulama birliğimizin de 270 üyesiyle buraya ekimleri sonrasında bugün hasatları gerçekleştiriliyor. 14-15 Nisan'da başlayıp 15 Mayıs'a kadar devam eden o ilk dikimlerin ürünleri olan yerfıstıklarımızı bugün tarladan söküyoruz" dedi.

OSMANİYE İÇİN YERFISTIĞI BİR YAŞAM KÜLTÜRÜDÜR

Osmaniye yer fıstığının aynı zamanda da Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldığını hatırlatan Başkan İbrahim Çenet, "Yerfıstığı sadece bir ürün değil. Osmaniye için yerfıstığı bir yaşam kültürü, evlerimizde hepimizin geçim kaynağı. Bir tarım toplumuyuz ve biz bu işe göre yaşarız. Yani sabah kalkıp akşam uyumaya gidinceye kadar hayatımızı, yerfıstığının ürün halinden toplanmasına kadar olan süreç belirler" diye konuştu.

YERFISTIĞI KÜLTÜRÜNÜ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK İSTİYORUZ

Başkan İbrahim Çenet, Osmaniye'de 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde Yerfıstığı Festivali yapacaklarını belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye Aşçılar Federasyonunun, civardaki üniversitelerimizin de katılımlarıyla inşallah burada profesyonel bir iş çıkartacağız. O gün en iyi çiftçiler yarışıyor şeklinde değişik kategorilerde yarışmalar yapacağız. Bu kültürü artık biz gelecek kuşaklara da aktarmak istiyoruz. Tüm Türkiye'yi ve Osmaniyelileri yerfıstığı festivalimize bekliyoruz. Osmaniye yerfıstığı bir yaşam kültürüdür. Bizim hayatımızın bir parçasıdır. Hasadımız hayırlı olsun, ürünümüz bereketli olsun"

AB'DEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALAN 22. ÜRÜN

Osmaniye yer fıstığının AB'den coğrafi işaret tescili alan 22'nci ürün olduğuna dikkat çeken Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet ise "Tescil belgesi alan şuanda 24 ürün bulunmakta. 22'ncisi Osmaniye Yerfıstığı için aldık. İnşallah bu Osmaniye'mize hayırlı bir sonuç getirecektir diye düşünüyoruz" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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