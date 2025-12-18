Osmaniye'de ıspanak hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Osmaniye'de, kış sebzelerinin vazgeçilmezi ıspanak için hasat dönemi başladı.

Türkiye'de ıspanak üretiminde 11'inci sırada yer alan Osmaniye'de, hasat heyecanı yaşanıyor. Verimli topraklarıyla tarımsal üretimde söz sahibi olan kentte, bu yıl 3 bin tonun üzerinde rekolte hedefleniyor. Kadirli ilçesi Vayvaylı köyünde gerçekleştirilen hasat programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, çiftçilerle birlikte tarlaya giderek hasat yapıp bereketli bir sezon diledi.

Üreticimize bereketli bir sezon dilediğini söyleyen Vali Yılmaz, "Kadirli ilçemizde ıspanak tarlasındayız. Ispanak topluyor hemşehrilerimiz. Türkiye'de ıspanak üretiminde Osmaniye'miz 11'inci sırada. Yaklaşık 3 bin tonu aşan bir rekolte bekliyoruz. Üretimimiz bereketli olsun, hayırlı olsun. İnşallah çiftçilerimizin yüzünü hep güldürsün diyoruz. Çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE