Osmaniye'de Ayçiçeği Ekim Alanı Genişliyor

Ayçiçekleri kendini gösterdi, rekolte beklentisi yüksek

Osmaniye'de ekim alanı genişliyor

OSMANİYE - Osmaniye'de çiftçinin alternatif ürün olarak tercih ettiği devletin üreticilere verdiği desteklerle ayçiçeği ekim alanı genişledi. Çiçeklerin açtığı ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunarken, ciddi bir verim beklendiği belirtildi.

Şehrin birçok bölgesinde olduğu gibi Düziçi ilçesinde mevsim şartlarının olumlu geçmesi nedeniyle ayçiçeğinde rekolte beklentisinin yüksek olduğunu belirten çiftçiler 6 bin dönüm alanda ekiminin yapıldığını ve bu sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi. Ülkenin bitki ham yağ ve yem sanayisinin önemli bir ihtiyacını karşılayan ayçiçekleri, devletin üreticilere verdiği destek, verim, maliyet, mevsim şartları gibi etkenlerden dolayı çiftçilerin çokça tercih ettiği bir ürün haline geldi.

Devletin 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde vermiş olduğu tohum, gübre ve mazot desteğiyle birlikte üreticilerin tercih ettiği ürün haline geldiğini belirten ayçiçeği ekimi yapan Atalan Belediye Başkanı Süleyman Yıldırım," Ayçiçeği bu bölgemizde alternatif bir ürün olarak bu sene yaygın bir şekilde son yağan yağmurlardan sonra bayağıda randımanlı çok iyi gözüküyor. 4 bin 610 dönüm kayıtlı, toplam 6 bin dönüm alana ayçiçeği ekimi yapılmış. Devletimizin desteği var bu haliyle alternatif ürün olarak ekilen ayçiçeği bundan sonrada yaygın bir şekilde ekileceği tahmin ediliyorum. Çiftçilerimize devletimiz tarafından tohum desteği verildi. Su sıkıntısından dolayı devletimizin desteği oldu alımda ayrıca destekleri olacak, dönüm başına 109 liralık gübre ve mazot desteği var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Maliyetsiz bir kazanç diyebiliriz"

Devletin vermiş olduğu destekler, maliyetsiz ve zahmetsiz olduğu için bu ürünü tercih ettikleri belirten çiftçilerden Ahmet Sarı,"Son dönemlerde artan kuraklık nedeniyle alternatif ürün olarak ayçicek ekimi yaptık. Son yağan yağmurlarla beraber ayçiçeklerimiz çiçeklerini açtı. İnşallah güzel bir verim alacağımızı umuyoruz. 30 dönüm araziye ekim yaptık bu sene güzel bir verim alacağız. Bu bölgede su olmadığı için yüzde 80-85 arası ayçiçeği ekimi yapıldı. Maliyetsiz ve zahmetsiz olduğu için biz bunu tercih ettik. Toprağa ektikten 10 gün sonra filizleniyor 5-10 günlük olduktan sonra arasına çapa çekiyoruz. Sadece gübre, su istemiyor. Devletimizin verdiği destekle beraber maliyetsiz bir kazanç diyebiliriz" ifadelerini kullandı.