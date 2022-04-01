Tezgahına el konulan yaşlı adam hüngür hüngür ağlamıştı! Belediye başkanı elini öperek özür diledi - Haberler

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Tezgahına el konulan yaşlı adam hüngür hüngür ağlamıştı! Belediye başkanı elini öperek özür diledi

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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Osmaniye'de zabıta ekipleri tarafından sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adamın ağlaması, görenleri hüzünlendirdi. Sosyal medyada da gündeme gelen fotoğrafla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise tartısına el konulan seyyar satıcıyı makamında ağırlayıp özür diledi. Kara, "Elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun." ifadelerini kullandı.

Dün Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, sarımsak satıcılığı yaptığı belirlenen yaşlı adamın tezgahına el koydu. Yaşlı adam ne kadar feryat etse de zabıta ekipleri arabayı götürdü.

Bu sırada yaşlı adamın çaresizlik içerisinde hüngür hüngür ağlaması, olaya tanık olan vatandaşları duygulandırdı. Fotoğraf sosyal medyada da gündeme gelirken, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı satıcıya geri verdi. Belediye zabıta ekiplerinin Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kara, belediyenin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kara, paylaşımında, bugün herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirterek, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun." ifadelerini kullandı. Seyyar satıcıya tartısı da geri verildi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Osmaniye, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

sevgi alagoz:

Özür güzel ama ayağa getirilerek yapılan özür bence özür değil... keşke siz gitseydiniz bulunduğu yere...

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By rabsin:

Bahçeli reis’ in bi telefonu yetmiştir. Amcamızın ellerinden öpüyoruz.

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