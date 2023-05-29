Osmangazi Belediyesi'nden istihdama katkı

Osmangazi Belediyesi, BTSO ve İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği istihdam buluşmalarında Bursalılar iş sahibi oldu.

Osmangazi Belediyesi, BTSO ve İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği istihdam buluşmalarında Bursalılar iş sahibi oldu.

Yıl boyunca Bursa'daki firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getiren Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi (OKİM) yetkilileri, yeni bir buluşmaya daha imza attı. Coşkunöz firmasının bünyesine katacağı yeni personeller için aracılık eden OKİM, firmanın aradığı nitelikte personelleri bulmak için sosyal medya üzerinden duyurularve muhtarlar vasıtasıyla iş arayan Bursalılarla firma yetkililerini bir araya getirdi. Osmangazi Belediyesi ekiplerinin yönlendirmesiyle firma yetkilileriyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Altıparmak'taki hizmet binasında bir araya gelen vatandaşlar olumlu geçen görüşmesinden yüzleri gülerek ayrıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin çabaları sayesinde iş sahibi olan vatandaşlar, arabuluculuk etmesi dolayısıyla OKİM yetkililerine teşekkür etti. - BURSA