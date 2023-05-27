Osmaneli'ne Yeni Gıda Fabrikası İnşaatı Başladı

Osmaneli Sanayi Bölgesinde yapımına başlanılan bir gıda fabrikasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in katıldığı törende konuşan Başkan Şahin, "Sanayi bölgemize yeni bir fabrikanın açılışını yapmanın gururunu duyuyoruz. Ceneviz gıdanın bölgemize, ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.