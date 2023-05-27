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Osmaneli'ne Yeni Gıda Fabrikası İnşaatı Başladı

Osmaneli'ne Yeni Gıda Fabrikası İnşaatı Başladı

Ekonomi Haberleri

Osmaneli Sanayi Bölgesinde yapımına başlanılan bir gıda fabrikasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in katıldığı törende konuşan Başkan Şahin, "Sanayi bölgemize yeni bir fabrikanın açılışını yapmanın gururunu duyuyoruz. Ceneviz gıdanın bölgemize, ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Osmaneli'nde bir gıda fabrikası inşaatı için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Osmaneli Sanayi Bölgesinde yapımına başlanılan bir gıda fabrikasının temel atma törenine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer katıldı. Törende konuşma yapan Başkan Şahin, "Sanayi bölgemize yeni bir fabrikanın açılışını yapmanın gururunu duyuyoruz. Ceneviz gıdanın bölgemize, ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Münür Şahin Hayri Suer Gölpazarı Osmaneli Ekonomi Haberler

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