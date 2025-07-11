OSD Başkanı Eroldu: BYD Yatırımı Üzerinden 1 Yıl Geçti, Henüz Faaliyet Yok

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, "BYD yatırımı açıkladıktan sonra 1 yıl geçti, Manisa'da hala bir faaliyet yok. Buna kendilerinin cevap vermesi lazım" dedi.

CNBC-e'den Emre Eser'in haberine göre, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Türkiye'de açıkladığı yatırımın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Manisa'da henüz herhangi bir somut faaliyet başlamadığına dikkat çekti. Eroldu, "BYD yatırımı açıkladıktan sonra 1 yıl geçti, Manisa'da hala bir faaliyet yok. Buna kendilerinin cevap vermesi lazım. Umarım bu yeni yatırımlar başarıyla hayata geçer" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Çin ile olan otomotiv ilişkilerinde dengesizliğe de dikkat çeken Eroldu, "Çinlileri yatırıma zorlamak adına adımlar atıldı ama her şeyi onlardan ithal ediyoruz ve oraya bizim ihracatımız yok, bu dengeyi korumamız lazım" dedi. - İSTANBUL