OSD Başkanı Eroldu: BYD Yatırımı Üzerinden 1 Yıl Geçti, Henüz Faaliyet Yok

OSD Başkanı Eroldu: BYD Yatırımı Üzerinden 1 Yıl Geçti, Henüz Faaliyet Yok
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Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, BYD'nin Türkiye'deki yatırımıyla ilgili Manisa'da hiçbir somut adımın atılmadığını belirtti. Eroldu, Çin ile otomotiv ilişkilerinde dengesizliklere de dikkat çekti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, "BYD yatırımı açıkladıktan sonra 1 yıl geçti, Manisa'da hala bir faaliyet yok. Buna kendilerinin cevap vermesi lazım" dedi.

CNBC-e'den Emre Eser'in haberine göre, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Türkiye'de açıkladığı yatırımın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Manisa'da henüz herhangi bir somut faaliyet başlamadığına dikkat çekti. Eroldu, "BYD yatırımı açıkladıktan sonra 1 yıl geçti, Manisa'da hala bir faaliyet yok. Buna kendilerinin cevap vermesi lazım. Umarım bu yeni yatırımlar başarıyla hayata geçer" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Çin ile olan otomotiv ilişkilerinde dengesizliğe de dikkat çeken Eroldu, "Çinlileri yatırıma zorlamak adına adımlar atıldı ama her şeyi onlardan ithal ediyoruz ve oraya bizim ihracatımız yok, bu dengeyi korumamız lazım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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