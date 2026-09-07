Orta Karadeniz Lojistik Master Planı’nda saha çalışmaları başladı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen Orta Karadeniz Lojistik Master Planı çalışmasında masa başı analizlerinin ardından saha çalışmalarına geçildi.

Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerini kapsayan çalışma ile bölgenin mevcut lojistik yapısının ortaya konulması, ulaştırma ve lojistik sistemindeki darboğazların belirlenmesi ve bölgenin rekabet gücünü artıracak yatırım ve proje önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın mevcut durum analizi aşamasında resmi kaynaklardan temin edilen veriler kullanılarak bölgenin sosyoekonomik yapısı, dış ticareti, yük hareketleri, ulaştırma altyapısı, sanayi ve lojistik kapasitesine ilişkin kapsamlı analizler gerçekleştirildi.

Saha ziyaretleri ve paydaş görüşmeleri gerçekleştirildi

Masa başında elde edilen bulguların sahadaki karşılığının değerlendirilmesi ve sektörün güncel ihtiyaçlarının doğrudan tespit edilmesi amacıyla 2-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da saha ziyaretleri ve paydaş görüşmeleri gerçekleştirildi. Saha programı kapsamında sektörle ilgili diğer kurumlar ziyaret edildi. Gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerde yük hareketleri, taşıma modları, altyapı ve bağlantı ihtiyaçları, operasyonel sorunlar, yatırım planları ve sektörün karşılaştığı darboğazlar ele alındı.

Samsun paydaşları OKA'da bir araya geldi

Saha ziyaretlerinin ardından 4 Eylül'de OKA Hizmet Binası'nda "Samsun İli Paydaş İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda lojistik ekosisteminin kamu ve özel sektör paydaşları bir araya geldi. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle'nin başkanlığındaki toplantıda, mevcut durum analizi kapsamında ulaşılan bulgular paylaşılarak katılımcıların değerlendirmelerine sunuldu. Özellikle Samsun'un lojistik sistemindeki mevcut darboğazlar ve gelişme alanları; liman, demiryolu ve karayolu entegrasyonu, sanayi alanlarının lojistik bağlantıları, depolama ve dağıtım altyapısı, dış ticaret ve yük hareketleri çerçevesinde değerlendirildi. Paydaşların sahadaki deneyimlerinden hareketle ihtiyaç ve öncelikler ele alınırken, Master Plan kapsamında değerlendirilebilecek potansiyel yatırım ve proje fikirleri üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.

Samsun'da yürütülen çalışmaların ardından saha ve paydaş istişareleri Amasya, Çorum ve Tokat'ta da sürdürülecek.

Resmi verilerden elde edilen analizlerin saha bulguları ve paydaş görüşleriyle bütünleştirilmesiyle, TR83 Bölgesi için uygulanabilir kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve yatırım önerilerinin ortaya konulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı