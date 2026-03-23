Avrupa ve Asya arasında sıvılaştırılmış doğal gaz rekabeti artıyor

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve bölgedeki tesislere yönelik saldırılar sonrası, Avrupa'ya gitmesi planlanan 11 LNG kargosu yönünü Asya'ya çevirdi. Asya'da artan talep, fiyatları yükseltirken, ABD ve Nijerya'dan gelen tedarik Asya'ya yöneliyor.

Orta Doğu'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının büyük ölçüde sekteye uğraması sonrası Avrupa'ya gitmesi planlanan 11 LNG kargosu yönünü Asya'ya çevirdi.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması sonrası Körfez'deki LNG üretiminin uluslararası piyasalara ulaştırılamaması ve bölgedeki bazı tesislere yönelik saldırılar nedeniyle üretimin kesintiye uğraması, uluslararası LNG piyasalarında arz sıkıntısına yol açtı.

Özellikle dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından Katar'ın Ras Laffan tesisinde füze saldırıları sonrası meydana gelen hasarın ülkenin LNG ihracat kapasitesini yüzde 17 azaltmasıyla, LNG ihtiyacının büyük kısmını Hürmüz Boğazı üzerinden Orta Doğu'dan karşılayan Asya'daki alıcılar yeni tedarik arayışına girdi. Bu durum Asya'daki spot LNG fiyatlarını yükselterek ABD ve Nijerya'dan gelen esnek arzın Asya'ya yönelmesini sağladı.

Veri analitik şirket Kpler ve gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, 3 Mart'tan beri Avrupa'ya gitmesi planlanan 11 LNG gemisi yönünü Asya'ya çevirdi. Böylece, Avrupa ve Asya arasındaki LNG rekabeti son günlerde artış gösterdi.

Yönünü Asya'ya çeviren son LNG kargolarından biri, ABD'de yükleme yaptıktan sonra 19 Mart'ta rotasını Fransa Montoir'den Asya'ya yönelten LNG kargosu La Seine oldu.

Benzer eğilim gösteren BW Brussels ve LNG Cross River dahil diğer bazı LNG kargoları ise şu anda Hindistan'ın Dahej limanına doğru ilerliyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
