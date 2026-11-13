Orta Doğu'daki gerilim ve kaldıraçlı tasfiyeler Bitcoin'i 70 bin doların altına çekti

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Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilimin tetiklediği jeopolitik riskler ve artan satış baskısının etkisiyle Bitcoin'in fiyatı yeniden 70 bin doların altına düştü.

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,73 azalarak 2 trilyon 320 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı, son 24 saatte yüzde 6'ya yakın değer kaybederek ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Saat 10.30 itibarıyla 69 bin 191 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 10'a yaklaştı. Bitcoin, Ekim 2025'te kaydettiği yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin ise yaklaşık yüzde 45 altında bulunuyor.

Bitcoindeki düşüş altcoin piyasasını da olumsuz etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 1942 dolar seviyesine geriledi.

Kaldıraçlı işlemlerde 1,3 milyar dolarlık tasfiye

Analistler, piyasadaki sert geri çekilmenin temelinde türev piyasalardaki kaldıraçlı pozisyonların zorunlu olarak kapatılmasının yattığını belirtiyor.

CoinGlass'ın verilerine göre son 24 saat içinde 1,3 milyar doların üzerinde vadeli işlem pozisyonu tasfiye edilirken bunun yaklaşık 677 milyon dolarlık kısmını bitcoin işlemleri oluşturdu.

Öte yandan, ABD'deki spot bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) devam eden para çıkışları da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Jeopolitik riskler ve tahvil getirileri piyasayı baskılıyor

Küresel piyasalardaki makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların risk iştahını azalttı.

Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilime ilişkin haber akışı satışları tetiklerken ABD'de beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin ardından tahvil getirilerinin yükselmesi de faiz getirisi olmayan varlıkları baskıladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tonlu açıklamaları ve ülkedeki ara seçimlerin ardından kripto para sektörüne yönelik yasal denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisi de piyasalardaki aşağı yönlü seyri destekledi.

Kaynak: AA