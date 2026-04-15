Orta Doğu'daki gerilim Avrupa'daki lüks tüketim markalarının satışını sekteye uğrattı

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve askeri çatışmalar, küresel lüks tüketim sektöründeki büyüme ivmesini yavaşlatırken Avrupalı dev markaların bilançolarını da doğrudan olumsuz etkilemeye başladı.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve askeri çatışmalar, küresel lüks tüketim sektöründeki büyüme ivmesini yavaşlatırken Avrupalı dev markaların bilançolarını da doğrudan olumsuz etkilemeye başladı.

Bölgedeki istikrarsızlık sadece Orta Doğu pazarındaki yerel talebi düşürmekle kalmadı, azalan turist trafiği nedeniyle başta Fransa olmak üzere Avrupa genelindeki lüks perakende satışlarını da baskı altına aldı.

Sektörün en dirençli oyuncularından biri olarak kabul edilen Fransız moda devi Hermes'in son mali verileri, çatışmaların lüks tüketim üzerindeki domino etkisini ve yatırımcı iştahındaki keskin azalmayı bir kez daha teyit etti.

Hermes, yılın ilk çeyreğinde döviz kurlarından arındırılmış satışlarını yüzde 5,6 artırmasına rağmen piyasa analistlerinin yüzde 7,1'lik büyüme beklentisinin gerisinde kaldı.

Güçlü avro performansı geliri yaklaşık 290 milyon avro aşağı çekerken toplam ciro yüzde 1 kayıpla 4,07 milyar avroya geriledi. Bu sonuçların ardından şirketin hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kaybederek son üç yılın en düşük seviyesine kadar çekildi. Satışlardaki düşüşün en şiddetli hissedildiği bölge, yüzde 6 kayıpla Orta Doğu oldu.

Şirket yönetimi, zayıf performansın temel nedeni olarak Orta Doğu'daki çatışmalar ve buna bağlı olarak düşen turist sayılarını gösterdi.

Hermes Finans Direktörü (CFO) Eric du Halgouet, martta Dubai ve diğer Körfez şehirlerindeki lüks alışveriş merkezlerinde satışların yüzde 40 düştüğünü belirterek bu durumu "ani bir duruş" olarak nitelendirdi. Turizmdeki düşüşün Avrupa ve Asya operasyonlarını olumsuz etkilediği bu dönemde, ABD pazarı yüzde 17,2'lik artışla dikkatleri üzerine çekti.

Hermes'e benzer bir tablo rakip markalarda da gözlemlendi.

Gucci'nin ana şirketi Kering'in hisseleri, satışlardaki yüzde 8'lik gerilemenin ardından yüzde 10 değer kaybetti. Kering de durgunluğun gerekçesi olarak Orta Doğu'daki çatışmaları ve zayıflayan tüketim iştahını gösterdi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
